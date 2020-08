AMLO en campaña eterna, está aplicando el turismo presidencial, sin beneficios para los sinaloenses: Carlos Castaños

La gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador que realizó este miércoles por Sinaloa no dejó nada de beneficio para los ciudadanos, hizo anuncios que se ya conocían, no hubo cosas nuevas en su visita, solo se ve que es la extensión de una campaña eterna, expresó el diputado federal Carlos Castaños Valenzuela. ’Pues ya conocemos diferentes tipos de turismo, pero ahora resulta que él está inaugurando el turismo presidencial porque pareciera ser que a eso viene, solo a turistear, y ahora que ya terminó su visita turística, en la que por cierto solo utilizó el cubrebocas un ratito para sacarse la foto, esperamos que el Alcalde Estrada Ferreiro se ocupe en apoyar a las MiPymes y a la economía familiar de Culiacán, ya que nadie se ha preocupado por el tema ’, expresó Castaños Valenzuela.



El Diputado Federal Panista expresó su preocupación por la falta de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas en Culiacán. "Es inadmisible dejar desamparadas a las MiPymes. Las empresas necesitan apoyos, no son las grandes corporaciones, sino las más pequeñas. Es apoyar a la de abarrotes, a la estética, a la fondita. Esos comercios emplean a millones de mexicanas y mexicanos y Culiacán no es la excepción, es la base de nuestra economía y si seguimos como vamos, estamos condenando a muchísimas familias a la pobreza", finalizó Castaños.