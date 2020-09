AMLO: en caso de no reunir las firmas que se necesitan para solicitar el juicio a expresidentes presentaré un escrito para solicitar la consulta

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 14, SEPTIEMBRE, 2020, 11:58 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO



El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, adelantó que ya tiene el borrador del escrito que presentará, el cual revisará este día.



Señaló que, si los ciudadanos no reúnen las firmas para solicitar el juicio a los expresidentes, él presentará el escrito correspondiente.



"Si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito, bueno, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar, para solicitar la consulta.



El jefe del Ejecutivo, indicó tengo esa facultad que me da la ley, y mañana tomo la decisión de hacerlo. Si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas, entonces va a haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a tener las firmas, yo presentaría mañana el escrito correspondiente", apuntó.



El Presidente recordó que el martes vence el plazo para la recolección de las firmas, y solicitar la consulta ciudadana; felicitó a los ciudadanos que se encuentran haciendo campaña para obtenerlas.



El Mandatario reiteró, "quiero felicitarlos, reconocerles que son buenos ciudadanos, porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa, no quedarnos solo en la democracia representativa", dijo.



Afirmó que las personas hacen un gran esfuerzo y señaló que tiene información sobre que se han reunido alrededor de 80 mil firmas, pero que se requieren un millón 600 mil.



El Presidente ha expresado que no está a favor de realizar esta consulta sino de continuar hacia adelante. No obstante, el 28 de agosto, comentó que la solicitaría si los ciudadanos o legisladores no alcanzaban el apoyo necesario.



Además, como parte de la solicitud, debe presentarse la pregunta que se hará mediante la consulta. Sobre esta, El Presidente indicó que la dará a conocer el martes.



El 27 de agosto, senadores de Morena solicitaron formalmente que se realice una consulta popular para enjuiciar a expresidentes del país que hayan incurrido en actos de corrupción.



HAY PRUEBAS DE QUE ALONSO ANCIRA VENDIO LA PLANTA A UN SOBREPRECIO



El Ejecutivo federal señaló que Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), está en su derecho de denunciarlo, pero que hay pruebas sobre lo que ha dicho.



"Aprovecho para comentar de que el señor de Altos Hornos de México, que se llama Alonso Ancira, presentó también una demanda en contra mía (...), pues está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta (a Pemex) de fertilizante a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares", apuntó.



El comentario ocurre luego de que el 11 de septiembre, Ancira, quien fue detenido en España, acusara al titular del Ejecutivo de violar sus derechos por señalamientos que ha hecho en su contra.

Ancira indica que he violado sus derechos al transgredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Humanos.



En el documento, el presidente de AHMSA indica que ’ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable’.



Esta demanda de amparo indirecto fue presentada el pasado miércoles 9 de septiembre en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.



OFENSA A MEXICO DE IBERDROLA NOMBRAR A FELIPE CALDERON CONSEJERO



El Mandatario federal, señaló que platicó con el director de Iberdrola y le comentó que se ofendieron "muchísimo" cuando se nombró consejero de dicha empresa al exmandatario Felipe Calderón.



"Acaba de estar el director de Iberdrola, hablé con él en muy buenos términos (...). Le dije que nos ofendieron muchísimo cuando nombraron consejero de Iberdrola al expresidente Felipe Calderón, esa es una ofensa para el pueblo de México", comentó.



El presidente de México señaló que, aunque el movimiento fue legal, se trató de algo completamente inmoral.



Agregó que, al platicar con el director de Iberdrola, le informó que el Gobierno está en la mejor disposición de que se revisen contratos y se mantenga el Estado de Derecho.



Calderón aceptó la invitación para incorporarse al consejo de administración de Avangrid (filial en Estados Unidos de Iberdrola) en julio de 2016, tres años y medio después de que terminara su encargo como presidente de México.



El Presidente señaló que también se ofendieron muchísimo cuando Iberdrola integró en 2013 a Georgina Kessel Martínez (secretaria de Energía en el Gobierno de Felipe Calderón) al consejo de administración de la compañía.