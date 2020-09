AMLO: en Chihuahua la GN vigila las presas porque son estaciones estratégicas del Estado, y se tienen que cuidar

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 11, SEPTIEMBRE, 2020, 12:05

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa Mañanera en Palacio Nacional sobre el tratado de aguas que mantiene México con Estados Unidos ante las protestas en las presas de Chihuahua, acompañado de la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros.



El ejecutivo federal, dijo "de nueva cuenta expreso mi pésame a los familiares de la señora que perdió la vida en Chihuahua por estos acontecimientos.



Mi pésame sincero, no somos robots, somos humanistas y nos importa mucho la vida de las personas", dijo el mandatario.



EU Y MEXICO FIRMARON ESTE ACUERDO EN 1944 DADO QUE COMPARTEN EL RIO BRAVO



La directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, al rendir su informe expuso los detalles del tratado de agua que México y Estados Unidos mantienen desde 1944.



Este acuerdo ha provocado protestas en Chihuahua debido a que agricultores señalan que la entrega de ese recurso pone en riesgo el abasto para el estado.



¿Qué dice y cómo se tiene que cumplir este tratado? Aquí algunos puntos:



El acuerdo ya tiene 76 años de vigencia y su propósito es establecer la distribución del agua entre México y Estados Unidos del río Bravo.



Jiménez Cisneros, señaló que el tratado fue el primero en su género.



De acuerdo con la funcionaria de Conagua, México recibe cuatro veces más agua de EU de la que México da a su vecino del norte.



El agua que envía EU a México proviene del río Colorado.



El país también cuenta con otra ventaja en la periodicidad de la entrega del recurso: mientras que EU tiene que hacerla de manera anual, México tiene un periodo de cinco años para cumplir sus obligaciones.



El tratado establece que las autoridades mexicanas deben mandar a EU 2 mil 158 millones de metros cúbicos.



Si México se atrasa en el cumplimiento del acuerdo, tiene la posibilidad de compensar el faltante en el siguiente periodo de cinco años.



No obstante, el acuerdo también marca que el país ya no recibiría una segunda prórroga.



La funcionaria de Conagua comentó que, hasta el momento, México ha entregado mil 779 millones de metros cúbicos, es decir, 82 por ciento de su cuota.



La fecha límite del actual periodo de cinco años es el 24 de octubre.



Sobre el abasto de agua para los agricultores, Chihuahua tiene garantizado el 100 por ciento para el actual ciclo agrícola.



La titular de Conagua, detalló que la presa El Granero ya entregó la totalidad del agua al distrito de Bajo Río Conchos y a las unidades de riego correspondientes.



Por otra parte, dijo, la presa Las Vírgenes también ya completó la cuota que le corresponde al distrito de riego Delicias. No obstante, la presa La Boquilla tiene pendiente de entregar 10 por ciento a esa unidad.



El Presidente señaló que la Guardia Nacional vigila las presas porque son estaciones estratégicas del Estado, luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pidió reubicar a elementos, "son instalaciones estratégicas del Estado, es como los puertos, los aeropuertos, como las refinerías, se tienen que cuidar".



LUEGO DE LAS PROTESTAS EN ECATEPEC, QUE SE INVESTIGUE Y SE PROTEJA A LAS MUJERES



El Mandatario pedirá que se informe sobre la detención de mujeres tras protestas en la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec, "que se investigue y que se proteja a las mujeres, que no se les haga daño".



Luego de que ayer un grupo de mujeres tomó las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos del Estado de México y más tarde fue desalojado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La policía ingresó al lugar durante la madrugada, detuvo a algunas mujeres y las trasladó al Centro de Justicia del municipio de Atizapán de Zaragoza.



GRITO SIN PUBLICO Y DESFILE CON SANA DISTANCIA



Las celebraciones iniciarán el 13 de septiembre, en conmemoración de los Niños Héroes. Esto explicó el Presidente sobre las festividades del 15 y 16 de septiembre.



Explicó que, este viernes lo que se tiene planeado para los festejos patrios del próximo 15 y 16 de septiembre.



Indicó que los festejos se inaugurarán el día 13 de septiembre, para recordar a los Niños Héroes. Para ello, habrá una ceremonia en Chapultepec.



Después, el día 15, se llevará a cabo la ceremonia del Grito de la Independencia.



"Vamos a llevar a cabo la ceremonia, solo que no va a haber participación de los ciudadanos por la pandemia.



Sin embargo, va a haber una representación en imágenes de nuestra república. Va a estar representado todo el territorio nacional, iluminado en la plancha del Zócalo, y se va a encender la llama de la esperanza, una antorcha", destacó.



Añadió que este día habrá juegos pirotécnicos.



El Mandatario federal dijo que todavía se está viendo cómo se hará la representación en el Zócalo, pero que se definirá en el lugar el contorno del mapa de México, con personas y con luces, esto último aún debe definirse, apuntó.



En tanto, el 16 de septiembre habrá una conmemoración y entrega de reconocimientos a los trabajadores de la salud que han ayudado a salvar vidas en la pandemia de COVID-19, puntualizó.



"Vamos a izar la bandera y empieza la ceremonia, sí van a haber representaciones de las fuerzas armadas, de la Marina y la Defensa, en el Zócalo, con sana distancia, con los vehículos de cada agrupamiento", comentó.



Agregó que están invitados los miembros de su Gabinete y extendió la invitación a representantes del poder legislativo y del poder judicial.



Este último día saldrán algunos vehículos para hacer el saludo, como "una especie de desfile, pero muy acorde con la circunstancia que estamos viviendo".



Señaló que no se está invitando a toda la población a asistir debido a la contingencia sanitaria, pero que pueden seguir estos festejos desde la televisión e internet.



"Yo estoy seguro que le va a gustar a la gente lo que se está preparando, y los invitamos a todos para que participen desde sus hogares viendo esta ceremonia, y que no olvidemos el contenido, el fondo, que es la Independencia de México", manifestó.