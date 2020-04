AMLO, en la vorágine de la duda

Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su mañanera de ayer que sí detuvo su camino hacia Badiraguato, Sinaloa, que sí detuvo y bajo de su camioneta y saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, y que lo volvería hacer porque fue un acto humanitario hacia una anciana de 92 años, sin importar quien sea su hijo.



’No la iba a dejar con el brazo estirado’, advirtió.



’Me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme (…). Es una señora de 92 años… a veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora?, ¿cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso’, comentó.



Nada comentó de que por redes sociales corrió también un video y fotos de una taquiza posterior que muestran que, a unos metros detrás de él, estuvo Aureliano Guzmán Loera -uno de los hermanos de ’El Chapo’-, apodado ’El Guano’, presumible jefe de plaza del Cartel del Pacífico en Badiraguato, y quien es buscado por la DEA.



López Obrador arremetió contra sus opositores los conservadores quienes, dijo,. ’hicieron un escándalo por el saludo’.



Dijo que es una hipocresía que los conservadores y sus voceros lo critiquen cuando la administración de Felipe Calderón negoció ’con el hijo de la señora’.



’De veras que son hipócritas, esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía’, acusó al negar cualquier vinculación de otra naturaleza con el narco… ’no somos iguales, nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie’, reviró.



’Y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor, quien merece todo mi respeto, independientemente quien sea su hijo, y lo seguiré haciendo’



En su rápido saludo a la madre de ’El Chapo’ -quien lo esperaba arriba de su camioneta-, AMLO le dice:



’Te saludo, no te bajes, no te bajes (…) ya recibí tu carta’.



Ayer Presidencia entregó una copia de esa carta en la que la mamá de ’El Chapo’ le agradece haber tramitado una visa para ella ante el gobierno de EU para visitar a su hijo condenado a cadena perpetua en Nueva York – visa que le fue negada-, y que haya ordenado a los secretarios de Hacienda, Relaciones Exteriores y Gobernación, así como al Fiscal General de la Nación, recibir a sus abogados para tramitar la repatriación de Guzmán Loera.



Tampoco nada dijo de la ’extraña’ coincidencia de su gira por Badiraguato, Sinaloa, justo el 29 de marzo, en que se celebró el cumpleaños 30 de Ovidio Guzmán López, el hijo de ’El Chapo’, y quien evidentemente encabeza ahora el cártel creado por su papá.



En octubre de 2019, Ovidio fue capturado por el Ejército mexicano en respuesta a una demanda de extradición de EU, pero fue liberado inmediatamente, luego de que los militares no pudieron contener a los sicarios del joven capo.



En febrero de 2019, el presidente López Obrador reveló una primera carta de la mamá de ’El Chapo’ que le fue entregada por el abogado de la familia, José Luis González Meza.



Apenas subido el video del saludo a redes, el presidente López Obrador comenzó a ser duramente criticado por la oposición política, intelectuales, editorialistas, medios nacionales e internacionales y hasta por algunos de sus cercanos, como el senador Germán Martínez, quien advirtió que estos actos desdibujan y debilitan su Presidencia y lo someten a dudas que deberá responder.



Marko Cortés, líder nacional del PAN consideró indignante el saludo a la madre del mayor criminal del país de los decenios recientes y advirtió que el hecho, ’es una falta de respeto para las víctimas del narcotráfico y para las Fuerzas Armadas que arriesgan su vida por nuestra seguridad. Urge que explique su nexo con esa familia y si hay relación con la liberación en octubre pasado de Ovidio’.



Felipe Calderón, ex presidente de México y hoy en vías de ser el dirigente de un nuevo partido, consideró como inadmisible esa relación entre López Obrador y el mayor cártel en México.



Leo Zuckermann, editorialista y conductor en TV, consideró como, increíble que el Presidente de México se rehúse a recibir y saludar a Javier Sicilia… Pero se baje de su camioneta para ir a saludar a la madre de ’El Chapo’ Guzmán’.



The Guardian, de Inglaterra, mostró su asombro ante lo que refleja el saludo entre la madre del mayor criminal de México de los últimos tiempos, ciertamente preso en Estados Unidos, pero evidentemente una expresión de un cártel en activo, y el Presidente de México.



Hoy alrededor de ese suceso, del saludo, y de la taquiza posterior con la presencia de ’El Guano’ Guzmán Loera tan cerca de AMLO, surge una vorágine de dudas e interrogantes que deberá ser respondida de alguna forma por López Obrador, ya que detrás de eso podrían ocultarse cuestiones muy alarmantes, como el de un posible trato preferencial al Cártel del Pacífico mientras se combate duramente al de Jalisco Nueva Generación y los contrarios a los herederos de ’El Chapo’.



Pero sobre todo, ¿qué opinan de todo eso los jefes y tropa del Ejército, de la Marina, del resto de las Fuerzas Armadas y que dicen de ello en Washington, la DEA, el Departamento de Estado, etc, etc…?



¿Trato humanitario? Mmmm…



OCDE anuncia el desastre y Monreal pide unidad



En la otra punta del escenario nacional e internacional, el económico, mientras la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE que dirige el mexicano José Ángel Gurría afirma que México está entre los países del G-20 con el mayor impacto potencial a su economía a causa de los cierres y paros de actividad como medidas de contención por Covid-19, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado pidió a mexicanos y fuerzas políticas, empresarios y trabajadores, unidad y dejar de lado confrontaciones.



Adicionalmente al escenario del desastre y hundimiento económico, las calificadoras y agentes del mercado energético anunciaron una disminución del precio del barril del petróleo mexicano a 10 dólares, 20 por ciento menos que hace apenas unos 7 días.



Ese precio hace incosteable la explotación y exportación del crudo, cuya extracción cuesta Pemex 14 dólares por barril.



Al menos, eso reportó Octavio Romero Oropeza, director de Pemex hace 10 días cuando el precio del barril del petróleo mexicano era de 18.78 dólares.



Esta caída representa uno de los mayores golpes para el gasto del gobierno de López Obrador, pero especialmente para la continuación de sus grandes proyectos -aeropuerto de Santa Lucía, refinería 2 Bocas y el Tren Maya-, así como para sus programas sociales: bonos para adultos mayores, jóvenes sin empleo, madres solteras, discapacitados, etc.



La OCDE considera que la recesión internacional, sumada a las consecuencias del parón en la producción de México, podrían representar una caída de hasta 30 por ciento del PIB, algo nunca antes visto en ninguna otra crisis.



México podría ser el tercer país más afectados después de Japón y Grecia que son de 31 y 34 por ciento, respectivamente, indica la OCDE.



Frente a este escenario, Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, indicó que ’es tiempo de dejar de lado las divisiones políticas y las diferencias ideológicas. México ha entrado en una etapa crítica como sociedad, debemos atender y apoyar las indicaciones de las autoridades’.



Dijo que es buen momento para que, quienes tienen una gran influencia en redes sociales, por ejemplo, dediquen su energía a transmitir a sus seguidores las acciones que el gobierno ha anunciado respecto del coronavirus.



Lo más importante hoy es salvar vidas, agregó.



’Es buen momento para aprender de lo que pasó en Italia y España, donde el número de casos y fallecimientos a causa de la pandemia empezó a incrementarse notoriamente porque la sociedad no atendió la indicación inicial de las autoridades de limitar el contacto social y quedarse en casa’, sugirió.



De igual forma, hizo un llamado a las empresas a evitar despidos masivos, en medio de la pandemia del virus Covid-19, y de respeto a sus trabajadores. Despedir empleados sería ’un error’ y ’una injusticia’ que puede agravar la situación del país, advirtió.





