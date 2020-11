AMLO: En torno a elecciones de EU, México no es ningún juez electoral, esperar a que se oficialicen resultados

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que esperar a que se oficialicen los resultados electorales en Estados Unidos no significa estar avalando un posible fraude, y se hace para no cometer ninguna imprudencia y porque México no es ningún juez electoral.



El jefe del Ejecutivo, dijo, no está adherido ni tiene preferencias por ningún partido políticos en Estados Unidos ’nosotros somos del partido de México, ese es nuestro partido’.



’Nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare, el esperar no significa el que nosotros vamos a estar avalando de que hubo fraude, eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tiene que responder la autoridad competente o los jueces en EU’, indicó.



El Presidente dejó en claro que su gobierno se va a pronunciar respecto a la elección estadunidense en cuanto los resultados sean oficiales y ya no esté en curso ningún tipo de investigación o conteo de votos.



Explicó que tomó esta decisión, que es facultad exclusiva del Presidente, luego de platicar con el canciller Marcelo Ebrard, quien le planteó todos los escenarios e inconvenientes de no pronunciarse sobre los resultados electorales del país vecino.



’Intercambiamos puntos de vista sobre el tema, esto que iban a manejar nuestros opositores que no queríamos nosotros al señor Biden y que estábamos a favor del presidente Trump y que nos íbamos a quedar solos, porque ya todos me dicen en las redes, los intelectuales orgánicos, ya están todos los países manifestándose, sí son libres’, apuntó.



El Mandatario afirmó que es necesario actuar con responsabilidad y respeto porque además de mostrar respeto a quien sea nombrado el próximo presidente de Estados Unidos, se debe respetar también el voto de los mexicanos que viven en la unión americana. En tanto, aseguró que no habrá mala relación con Estados Unidos si se reelige Trump o si se da el triunfo a Joe Biden a quien insistió conoce ya desde hace una década.



’Como resulta que el presidente de México se convierte en juez y dice ya ganó este candidato, ¿por qué? Vamos a esperar, es cuestión de tiempo, son las tres P presencia, paciencia y prudencia, así como las tres C que se requieren para la política, cabeza corazón y carácter’, concluyó.



CRISIS ECONOMICA FUE RESULTADO DEL MODELO ECONOMICO NEOLIBERAL



El Presidente aseguró que la crisis económica no la provocó la pandemia de covid-19, sino que fue resultado del modelo económico neoliberal.



El jefe del Ejecutivo, dijo que en las próximas semanas hará una revisión para incrementar el salario mínimo en el país, pues México sigue arrastrando un rezago de 36 años de estancamiento a pesar de que en los dos últimos años se aumentaron los mini salarios.



’No estamos en crisis económica por la pandemia, estamos en crisis económica porque fracasó el modelo neoliberal, la pandemia lo que hizo fue precipitar la caída del modelo neoliberal; volví a revisar la situación salarial, es una vergüenza que el salario en Guatemala, en El Salavador, en Honduras, en Belice, sea más alto que en México y eso que en dos años se ha incrementado el salario mínimo 36% como nunca, en los 36 años no hubo aumento al salario, al contrario, se cayó, ese es otro resultado nefasto de la política neoliberal’, remarcó.



Mencionó que en la frontera sur se van a ampliar los apoyos del gobierno y se mejorarán las condiciones económicas para acabar con la profunda desigualdad que existe en México. Además, criticó el estancamiento que ha tenido el país frente a otros competidores como China, que antes era considerado competitivo por su mano de obra barata.



’Hace 30 años el salario en México era superior que en China se hablaba que si China estaba superando era porque tenía esa ventaja comparativa de bajo salario, es decir, de salarios mal pagados. Ahora resulta que en China es más elevado que el salario en México y estos tecnócratas engañaban diciendo que si aumentaban salarios iba a haber inflación’, agregó.



El mandatario indicó que es comprobable que nunca en la historia de México se había llevado a cabo un saqueo tan grande como el que se sufrió durante el periodo neoliberal ’ni en los tres siglos de dominación colonial saquearon tanto’.



LLUVIAS EN TABASCO DEJAN 13 MUNICIPIOS CON AFECTACION SEVERA



La coordinadora nacional de Protección Civil (PC), Laura Velázquez Alzúa, informó en la conferencia mañanera del Presidente, sobre la situación de Tabasco luego de las intensas lluvias que generaron inundaciones en la región, asegurando que 13 municipios reportan "afectaciones severas", con miles de daños a viviendas y personas afectadas.



La coordinadora aseguró que Tabasco, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo son los estados más afectados por las lluvias del 26 de octubre al 6 de noviembre e indicó que este año es el segundo más lluvioso del que se tiene registro, solo por debajo de 1970.



"Los más afectados (son) Tabasco, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. De acuerdo a los registros, el 2020 es el segundo año más lluvioso históricamente con una precipitación acumulada de dos mil 830 litros por metro cuadrado, 128 debajo del registro de 1970. Durante octubre se presentó un 94.8 por ciento más de lluvia respecto al promedio y desde noviembre a la fecha ha llovido 41 por ciento más que el promedio", dijo.



En cuanto a Tabasco, se reportan 13 municipios con afectaciones severas, sobre todo en las regiones Centro, Macuspana y Tacotalpa, dejando cinco personas fallecidas, 148 mil personas afectadas y 35 mil 982 viviendas en la entidad con inundaciones.



"Sobre las afectaciones en Tabasco tenemos el informe de cinco personas fallecidas, 148 mil personas afectadas, 35 mil 982 viviendas con penetración de agua. Cabe resaltar que de 17 municipios, 13 se encuentran con una afectación severa, resaltando los municipios de Centro, Macuspana y Tacotalpa", puntualizó la coordinadora.



Velázquez Alzúa mencionó que "hasta el momento tenemos instalados 236 refugios temporales con poco más de nueve mil personas".



La coordinadora reconoció el apoyo brindado por las secretarías de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Marina y Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional y Pemex. Adelantó a su vez que se contará con reporte detallado sobre la situación para mañana.



"Resaltando el apoyo comprometido de Sedena, Semar y la GN. De SRE, CFE Pemex, Medio Ambiente, Conagua, todo el equipo son ingenieros muy capacitados. Espero mañana tener cuantificado el apoyo".



Además, adelantó que mañana también se dirigirá a Chiapas, Tabasco y Veracruz. Respecto a Chiapas, detalló que se reportan 32 municipios con presencia de daños, mientras que en Veracruz la cifra es de 15. Ambos con miles de viviendas y personas afectadas por las lluvias.



"Hoy me instruyó el Presidente, que después de la reunión (de mañana) me voy a Chiapas, Tabasco y Veracruz. En Chiapas se reportan 22 personas fallecidas en 32 municipios con presencia de daños, hay 16 mil personas afectadas, 19 mil viviendas con penetración de agua, se han instalado 13 refugios, hoy por la mañana me mencionaron más de 20".





"En Veracruz (hay) afectaciones en 15 municipios, 20 mil afectados y cinco mil viviendas con penetración de agua. Ahí hay menos refugio, las personas afectadas se van con familiares para proteger sus vidas".