AMLO endurece a priori su relación de inteligencia con el EU de Biden

La iniciativa de reforma recibida en el Senado tiene fecha de 3 de este diciembre del infausto 2020. Para entonces Andrés Manuel López Obrador ya sabía que el triunfo de Joe Biden en la presidencia de EU era irreversible. Y de que los ajustes de esa administración sobre la suya por seguirle el juego reeleccionista a Donald Trump tendrán inevitablemente un costo alto. Un costo que podría no sólo impedir su propia reelección en 2024, sino su viabilidad en la consulta de revocación de mandato en 2022.



Bueno, eso digo yo. Y para ello toma como pretexto el reciente caso del general Salvador Cienfuegos que fue investigado por agentes de la DEA en territorio mexicano.



El caso es que ahora López Obrador amenaza al EU de Biden con suspender convenios de cooperación bilateral y prohibir las actividades de sus agentes en territorio mexicano, si no se ajustan a algunas nuevas reglas.



Todo está en la iniciativa de reforma de López Obrador a la Ley de Seguridad Nacional, hoy ya en la esfera de responsabilidades de Ricardo Monreal como líder de la mayoría de Morena y de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y que tiene todo el viso de una vacuna contra ese ajuste de cuentas que el tabasqueño ya ve venir de parte de Biden.



De entrada, la reforma propone: ’regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que ‘desarrollan los agentes extranjeros en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional’’.



Para ello plantea ’que los agentes extranjeros (qué otros agentes extranjeros hay en México, si no los de EU) podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información… previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, (las cuales) resolverán sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate, aplicando para tales efectos, el principio de reciprocidad bilateral’.



En la iniciativa se reconoce que dentro de una relación que fortalezca un ’manejo de información e inteligencia, planeación y ejecución de operaciones’ conjunto las autoridades mexicanas deben colaborar con las extranjeras.



Pero que ello debe generar un informe de la parte mexicana a sus superiores ’dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros (con cualquier autoridad mexicana), un informe por escrito de las mismas, adicionando para ello un artículo 70 a la Ley de Seguridad Nacional’.



O sea, nada por debajo de la mesa ni por los costados o en lo oscurito.



Y el gobierno de AMLO se propone mediante esta reforma, ’regular las actuaciones de los agentes (extranjeros) y limitar su actuación únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información (convenido) con autoridades mexicanas. Se prohíbe a estos agentes ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas, aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional…’



Las reformas obligarán a ’los agentes extranjeros a poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones (al menos) en un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral… y tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas (por aquello de que luego los agentes mexicanos se vuelven muy cooperativos con ellos a cambio de algunos dolarillos) a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…’



Y para que no haya dudas de hasta dónde AMLO piensa llevar la que sería una nueva relación de seguridad e inteligencia México-EU bajo el mandato de Biden, establece:



Qué, en ’materia de inmunidad, se propone señalar que los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas… (y que) el gobierno de México supervisará, en todo momento, el cumplimiento por parte de los agentes extranjeros…’



Adiós pues, a la libre actuación de agentes de la DEA o de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad o inteligencia de EU en el México de la 4T.



Ahhh!!!… y ’en el caso de que se compruebe que un gobierno extranjero por conducto de sus agentes incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado. Para ello, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional’.



El mismo argumento que se dijo fue con el que se logró que el gobierno del amigazo Trump dejara en libertad al general Cienfuegos.



¿Cómo la ve?



Lo caido, caido…



En este juego de ’descúbreme si puedes’, donde el periodista Carlos Loret se lleva el premio de bajarle los chones al gran poder en México, todo queda en un inequitativo y criminal tablas.



En este juego no hay nada de que se recupere lo robado y menos de que se le entregue al pueblo lo hurtado.



Aquí lo que importa es lo que -como dijo Felipillo: haiga sido, como haiga sido– esos 365 millones de pesotes otorgados a doña Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana de AMLO, por asignación directa en Pemex ya en este sexenio de duro combate a la corrupción, amiguismo y compadrazgo, no tienen regreso a las arcas de la nación.



Ya salieron, y pues quizá ya Felipa hasta se los gastó.



Pero, ¿y cómo fue que le dieron esos 365 millones a la prima-hermana?



Mmmm, ya sabe usted como son de abusadillos los chiquillos en nuestra administración pública. Al menos es lo que piensa y dice López Obrador, quien en la mañanera de ayer se disculpó así de la millonaria asignación directa por parte de Pemex a su prima-hermana’.



’(Y qué)… al que le ‘metieron gol’ fue a Petróleos Mexicanos’.



¿Cómo? ¿él no supo nada?, dudaron pocos, muy pero muy pocos que lo escucharon dar esa disculpa.



No, dice que él -quién asegura que lo sabe todo- que de eso no supo nada… que él le advirtió desde hace tiempo a su compli… perdón, viejo amigo, al director de Pemex, a Octavio Romero, que no diera contratos ni a sus parientes ni a sus amigos o cercanos.



Y que entonces lo que pasó fue que su prima-hermana se asoció con otros y que las empresas que participaron no tenían su nombre en lugar predominante y que entonces vinieron los contratos millonarios por asignación directa, pero que quienes los otorgaron nunca supieron que ella participaba, ni que era además pariente cercana al Presidente, que todo eso lo jura por Diosito santo y que pues así fueron las cosas… y que los 365 millones de pesos cobrados, cobrados están.



Tan, tan…



Desayuno tamalero en Palacio



El desayuno palaciego (esta vez con un sabroso tamal tabasqueño de por medio) se ha convertido en un mecanismo de negociación e intercambio informativo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder político del Senado, Ricardo Monreal.



Compañeros de aventura desde el poder, ambos advierten que hay independencia en su trato y negociaciones. Y desde este espacio ayer dedicaron su encuentro a analizar una iniciativa presidencial sobre las Afores. Adelantaron que les preocupa que, bajo el actual esquema legal, los trabajadores mexicanos se jubilen cobrando mensualmente la mitad del último salario devengado. Que eso es injusto y que hay que solucionarlo. ¿Hablarían también de la posibilidad de financiar al gobierno con la enorme bolsa que representa el ahorro en Afores? Sería interesante saberlo.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa