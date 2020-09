AMLO enviará solicitud de consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes

www.guerrerohhabla.com





Martes 15 septiembre 2020.-Un grupo de jovenes estudiantes recabaron firmas de la ciudadanía para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Cálderón Hinojosa por acto de corrupción que ejercieron durante el gobierno de sus sexenios

López Obrador informó su decisión de ser él, en representación del poder Ejecutivo, quien solicite la consulta ciudadana que tendría su estreno formal en 2021. (FOTO: Cuartoscuro/Graciela López)

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una solicitud de consulta ciudadana a la Cámara de Senadores para que el próximo año, sean los mexicanos quienes decidan si se somete a investigación y a juicio a los expresidentes que gobernaron México desde 1988 hasta 2012.

’¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante, y después de sus respectivas gestiones?’, es la pregunta que propone el mandatario federal.

López Obrador informó sobre su decisión de ser él, en representación del poder Ejecutivo, quien solicite la consulta ciudadana que tendría su estreno formal en 2021. Esto ocurre a unas horas de que se venza el plazo legal que marca la Ley de Consulta Popular.

De acuerdo con su propuesta, el mandatario argumenta que en el ejercicio de la facultad que le confiere la Ley de Consulta Popular presenta su petición de consulta para que se realice el 6 de junio o el primer domingo agosto de 2021, siempre en el marco de la legalidad .



’Nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México, de 1988 a la fecha, es decir, hasta el presidente Peña Nieto’, explicó.



Con el envío a la Cámara de Senadores de la solicitud de consulta ciudadana, ahora corresponde al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, enviarla junto con la propuesta de pregunta a la Suprema Corte de Justicia de Nación para que resuelva sobre la constitucionalidad del cuestionamiento, para lo cual tendrá 20 días naturales.

’Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo’, refiere la fracción segunda del artículo 26 de la Ley de Consulta Popular.



El presidente López Obrador calificó como muy satisfactorio el esfuerzo realizado por los ciudadanos para recolectar firmas, quienes aseguró alcanzaron los 2 millones de firmas que se requerían para solicitar esta consulta.



No obstante, indicó que será él quien solicite la realización de ejercicio. ’Considere importante presentar este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos’, expresó.