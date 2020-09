AMLO envió escrito al Senado de la República, para la realización de la consulta con la que se busca enjuiciar a expresidentes

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 15, SEPTIEMBRE, 2020, 11:28 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió un escrito para solicitar al Senado de la República la realización de la consulta con la que se busca enjuiciar a ex presidentes, y destacó que los ciudadanos que están recolectando firmas para este proceso han juntado más de 2 millones de éstas.



En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Presidente informó, "vamos a firmar este escrito, lo vamos a entregar por eso me acompaña el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra; vamos a entregar este documento, me informa el consejero jurídico que ya estableció comunicación con los representantes del Senado, tanto con el presidente del Senado, como con Ricardo Monreal, quien es el coordinador de los grupos parlamentarios en el Senado y van a recibir este escrito", dijo.



El jefe del Ejecutivo, consideró importante presentar también este escrito "para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta".



Al dar lectura al documento, el Presidente dio a conocer la pregunta que se le hará a la ciudadanía en esta consulta popular durante la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2021, y la cual contendrá el planteamiento:



¿Está de acuerdo o no con qué a las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presientes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?



En el documento, el Presidente refirió entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, tiempo en que gobernaron dichos ex presidentes, "México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza".



Asimismo hubo "quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento al Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional, esa era trágica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista".



EL SENADO CUENTA CON LAS FIRMAS DE 33 POR CIENTO DE LOS SENADORES



Ayer el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, admitió que cuenta con las firmas de 33 por ciento de los 128 legisladores que se requieren para iniciar el procedimiento.



Sin embargo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jocopo) de la Cámara Alta dijo que aún no se presentaba la solicitud de legisladores, porque Morena y sus aliados aún analizan el término de la pregunta y si se incluirá el nombre o no de los ex presidentes.



Desde hace dos semanas, la mayoría del Senado trabaja en un documento para solicitar una consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes.



No obstante, se cuenta con poco más de 10 preguntas propuestas por legisladores, y aunque Monreal afirmó que ya tenían la pregunta, no quiso revelarla hasta las próximas horas.



PRESENCIARA DESFILE MILITAR DESDE UN TEMPLETE EN LA PUERTA DE PALACIO NACIONAL



El Presidente no presenciará este 16 de septiembre el desfile militar desde el balcón presidencial de Palacio Nacional con motivo del Día de la Independencia, como es la tradición.



En esta ocasión, explicó, se colocará en un templete sobre la puerta principal del Palacio para poder entregar premios a los médicos y enfermeras que han hecho frente a la pandemia de coronavirus.



’Ni siquiera voy a estar, no vamos a estar en el balcón para el desfile, sino en un templete que se va a poner en la puerta principal; la ceremonia y la entrega a los premios a los héroes que están ayudando a salvar vidas, ése es el motivo de la ceremonia de mañana’, explicó.



Asimismo, dijo que, aunque sí habrá espectáculo aéreo de los aviones de la Fuerza Aérea, la exhibición de los elementos y equipo de batalla de éstas se limitará a la Plaza de la Constitución.



’Mañana es un desfile muy peculiar, porque no van a ser muchos elementos, es una representación, sólo tiene que ver con el Zócalo (...) Sí va a haber representantes de todas las fuerzas, de la Marina, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, pero son representaciones; los aviones, eso sí, el espectáculo de los aviones’, detalló.



El Mandatario informó que, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México brillará con símbolos de luces en un Grito de Independencia inédito. Ante la emergencia sanitaria provocada por covid-19, el gobierno de México realizó una instalación para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la arenga que en esta ocasión se realizará sin la acostumbrada multitud.



En el suelo de la plancha del Zócalo brillarán tres símbolos de luces: el contorno de la República Mexicana, que representa la presencia de los mexicanos; una antorcha en alusión al pípila y la bandera de México.



También, se instalará un pebetero de 50 kilos de gas que representará la llama de la esperanza y empezará a arder justo al inicio de la ceremonia protocolaria del grito.



Al concluir, habrá un espectáculo de fuegos pirotécnicos y música para acompañarlos. De acuerdo con la agenda oficial, la transmisión iniciará a las 16:00 horas a través de los canales gubernamentales con información previa al grito y a las 16:30 horas se presentará el sorteo alusivo al avión presidencial que se extiende hasta las 19:30 horas. En tanto, en el Zócalo capitalino la instalación de luces se encenderá a las 19:00 horas.



El 20 de julio, el Prsidente anunció que el Grito de Independencia y el desfile militar sí se llevarían a cabo el 15 y 16 de septiembre, respectivamente, pese a la pandemia de coronavirus.



A principios de aquel mes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que aún no se había tomado una decisión sobre si se realizarían los festejos por la Independencia de México, en septiembre. Sin embargo, el mandatario confirmó que las fiestas patrias sí tendrán lugar.



MEXICO EN TRAMITES PARA SER UNO DE LOS PRIMEROS EN TENER LA VACUNA





El Mandatario explicó que ya se están haciendo los trámites para que México sea de los primeros en adquirir la vacuna contra el covid-19; sin embargo no dio más detalles "porque es un asunto que amerita discreción".



"Estamos haciendo los trámites para que México sea de los primeros en contar con la vacuna contra el covid-19; estamos ya haciendo acuerdos con ese propósito y, lo más importante, ya contamos con dinero para que una vez que ya tengamos la vacuna se garantice ese derecho".