AMLO está de retorno

Recuperado ya de covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador retornó a Las Mañaneras y agradeció el apoyo que el pueblo de México y del extranjero le dieron durante dos semanas en que se mantuvo aislado, y en el que destacados médicos mexicanos coordinados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo atendieron e incluso experimentaron medicinas que fueron efectivos.

Indicó que enfermó porque no abusó del poder de vacunarse antes de que le toque como adulto mayor y de acuerdo a su edad, porque no puede estar encerrado y tiene que salir a la calle a trabajar como millones de mexicanos, pero afortunadamente superó la enfermedad con ejercicio y medicamentos que le sufrieron suministrados pues el virus estaba ya en los pulmones.

Desde luego que es una gran noticia la reintegración del presidente que, al igual que muchos ciudadanos en el mundo se han recuperado, otros lamentablemente han fallecido y otros están hospitalizados, pero cuya atención con métodos experimentales y al cuidado de expertos logró salir adelante para bien de todos; ratificó su decisión de transformar a México.

Y no sólo para dar cuenta diaria de los asuntos de la Nación, sino para mantener el rumbo del país que había caído en manos de saqueadores, de simuladores que pretendían convertir a nuestras instituciones y las empresas del Estado, en meros instrumentos de acumular poder y dinero: el país era –y es- un gran negocio para los pudientes, a costa de los que menos tienen.

TURBULENCIAS

Las diferencias de Las Mañaneras

Mal parada quedó la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, a su lamentable paso por la suplencia de Las Mañaneras, desde cuestiones sin importancia hasta los grandes temas que abordó, exhibieron pocas tablas para llegar a otros niveles, como ella misma lo reconoció. Un detalle característico del presidente López Obrador es que identifica de inmediato a las personas y da cuenta de su vida y milagros, no sólo con sus cercanos colaboradores o reporteros que cubren la fuente presidencial, sino en los lugares más recónditos del país. A los periodistas los llama por su nombre y su medio y sabe qué día faltaron o cuál fue su pregunta –incluso como el mismo subsecretario Hugo López-Gatell-, mientras que la titular de la SEGOB que se supone conoce todo lo que ocurre en el país y a dos años de acudir permanentemente a Palacio Nacional, ignora nombres y medios de los periodistas que van a las conferencias de prensa: ’a ver tu, de sueter rojo, de tenis azules; la que está atrás del de chamarra azul, ese que está ahí atrás, de lentes oscuros’, lo cual no tiene nada de malo pero demuestra su falta de oficio político. El tabasqueño sabe hasta los nombres de los porteros y recepcionistas de las secretarías de Estado y conoce la historia de cada rincón del pueblo de México y de sus habitantes. Esa es la diferencia…Lamentable actuación del Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Beltrán, pese a la ejecución de la hermana y la tía del comunicador Edgar Leyva, en su rancho de Ocotlán la semana pasado, nada hizo al respecto y Leyva tuvo que salir huyendo con rumbo a la frontera norte, presuntamente siendo victimado en Tuxpan, Veracruz, hecho que no había sido confirmado hasta el mismo lunes 8, pero que demuestra negligencia en la atención de asuntos mínimos o relevantes. Son ya diversos los sectores que piden la salida de Vasconcelos Beltrán por la negligencia en su actuar y por el incremento de los hechos de violencia: lo mismo son ejecutados alcaldes, líderes sociales o comunicadores, sin que se vea la acción de la justicia…

