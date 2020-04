AMLO: Este jueves los expertos, científicos y médicos darán una nueva proyección, sobre los contagios de Covid-19 en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, adelantó que mañana jueves, los expertos, científicos, matemáticos y médicos, darán una nueva proyección sobre Covid-19 en México.



El Mandatario, señaló que de acuerdo con los informes que ha recibido ha ayudado mucho que en términos generales el 55% de la población se está quedando en casa.



Refirió que, México es uno de los países en el mundo con menos analfabetismo político, eso nos está ayudando mucho, porque el contagio se volvió horizontal, se aplanó la curva.



El Ejecutivo federal, planteó que está optimista y eso está basado en los informes de Twitter y Google, sobre la movilidad.



’El presidente recalcó, que si seguimos así habrá la posibilidad de cumplir lo que se proyectó, a partir del 17 de mayo próximo, en algunas regiones del país donde no ha habido casos de contagios, en más de mil, con cuidado, que en esos municipios podamos lograr el regreso a clases y la normalidad económica’.



PRIMER CUATRIMESTRE CERRARÁ CON MAYOR RECAUDACIÓN EN RELACIÓN AL AÑO PASADO



Asimismo, el Ejecutivo informó, a pesar de la crisis económica ocasionada por el coronavirus, el primer cuatrimestre cerrará con una mayor recaudación fiscal con relación al año pasado.



El presidente, agradeció a los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales, pues aseguró que ese dinero se ocupa para construir una mejor sociedad.



"Estoy a punto de dar una buena noticia de que estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aun con la crisis y esto lo tengo que agradecer a los ciudadanos porque están contribuyendo.



Reiteró ’no están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto, porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor’



Destacó que, "el pronóstico era que se nos iba a caer la recaudación pero afortunadamente no va a ser así, tengo el reporte hasta el 26 de abril, faltan pocos días para el cierre del mes y vamos a estar arriba en términos reales de los que se recaudó en el mismo periodo el año pasado’.



"Muchas gracias a todos los contribuyentes; esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos ni privilegios fiscales y espero que así continuemos; de ahí salé para los créditos, para las pensiones, para todo", enfatizó.