AMLO exhibe a Loret en la mañanera: «Hasta las piedras cambian de modo de parecer»

Ciudad de México. 24 de julio de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió al polémico periodista Carlos Loret de Mola, lo señaló de servir al régimen pasado y de ocultar actos de corrupción.



Este viernes en conferencia matutina, AMLO pidió que se leyeran en voz alta las columnas del periodista Loret de Mola tituladas: ’Las Cajas Fuertes de Lozoya’ y ’Cómo Cazar a Peña Nieto’.



Dichas columnas hablan de los tratos que se hacían supuestamente desde la residencia oficial de Los Pinos en el sexenio de Peña Nieto, sarcásticamente el presidente dijo que «hasta las piedras cambian de modo de parecer»



’Me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice, por ahí escuché que les había costado comprar la Reforma Energética mil 200 millones de pesos, y como plantea él pues es creíble’, destacó el presidente.



Uno de los personajes centrales en su columna es el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien recientemente fue extraditado a México desde España, y a quien se le señala de entregar millones de dólares para que se aprobará la Reforma Energética.



Recordó una entrevista que le hizo Loret



AMLO destacó que él ya sabía sobre la compra que hizo Pemex para producir fertilizantes y se lo dio a conocer en 2018 a Loret durante una entrevista:



’Me dice el conductor, a ver pruebas de corrupción, entonces le dije lo de la compra, le describí lo que hizo Pemex con la compra de fertilizantes…



«…y claro, alzó nadamás las cejas y no dio importancia a lo que había yo denunciado’.



El presidente recordó que el periodista también entrevistó un día después a Lozoya, pero negaron lo que él había declarado.



Carlos Loret ‘cambia’ de opinión



En este sentido, aseguró que Loret de Mola ya tiene otra opinión sobre el tema, pues en sus columnas detalla las negociaciones y funcionarios que cayeron en la corrupción.



’Terminé de mentiroso, pero miren cómo es la vida. Las vueltas que da la vida, hace tres días leí una columna del señor Loret de Mola ya con otra opinión. No cabe duda que hasta las piedras cambian de modo de parecer’, destacó.



El mandatario afirmó que en México siempre ha habido impunidad pese a las denuncias que realizó incluso, contra varios ex presidentes como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón.



’Yo presente denuncias, pero todo lo archivaban, por eso tengo autoridad moral. Denuncias formales sobre todo por la entrega de los bienes de la nación, a particulares por las privatizaciones y la corrupción’, dijo.



En cuanto a la columna ’Las Cajas Fuertes de Lozoya’ dice:

’Los fajos de billetes de los sobornos por la reforma energética solían entregarse en bolsas de Louis Vuitton y de otras boutiques carísimas, que iban engrapadas en la parte superior para evitar que se viera el contenido’.



Y en la de ’Cómo Cazar a Peña’ Loret refirió:

’Peña Nieto solía hacer los amarres en su propia oficina. Con gobernadores o legisladores de mayor perfil. Votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados, generen una comisión’.



López Obrador aseguró que al ex presidente Enrique Peña Nieto se le podría llamar a declarar por el tema de la Reforma Energética, pero además todos los involucrados en caso Odebretch, si así lo decide la Fiscalía.



AMLO comentó: ’ningún guionista de Netflix puede hacer eso: ahora resulta que Loret de Mola se volvió paladín de la verdad’.