AMLO exhortó a población a no relajar medidas de prevención

Ciudad de México. Miércoles 20 de mayo de 2020.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a no relajar las medidas de prevención, pues dijo que en algunas regiones ya se está en la fase final de la pandemia del coronavirus.



En su conferencia matinal reiteró que ’no debemos relajar las medidas ya faltan pocos días’.



Se piensa, dijo, que ya va a ir bajando el número de contagios pero eso dependerá mucho de que mantengamos nuestra disciplina que toda vía, estemos en casa, que se guarde la sana distancia para no tener de nuevo un incremento en el número de contagios.



Respecto a quienes han realizado manifestaciones sin guardar la sana distancia, como se lo plantearon en la sesión de preguntas y respuestas en su conferencia mañanera, dijo que no se actuará en contra, pues el cumplimiento de las medidas de mitigación deberá ser sin ’nada de autoritarismo, tienen que ser así, y para adelante deberá ser así, y lo vamos a seguir logrando y todos portándose bien’.



Respecto a la vacuna contra el Covid-19 recordó que a través de una propuesta de México, varios jefes de Estado en el mundo, para que científicos trabajen para tenerla misma que no haya la tendencia de privatizarla.