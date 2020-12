AMLO explica que avión presidencial no se vende por ’extravagante’

Retomado de Político MX

Pilar Cayetano



Mié 09 Diciembre 2020 11:32



El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que no se ha podido vender el avión presidencial y la razón, según explicó, es que es demasiado extravagante, pues tienen posibilidad de transportar a 240 pasajeros, pero al transformarlo se pueden trasladar a 80, más recámaras con las que cuenta.



¿Por qué importa? AMLO desde Palacio Nacional, señaló que si fuera un avión normal no le costaría trabajo venderlo pero al modificarlo para el uso exclusivo del expresidente Enrique Peña Nieto le dificulta su compra.



’Ahora no lo podemos vender porque es extravagante. Si fuese un avión normal no costaría trabajo venderlo, pero fue hecho para el presidente en turno, especial, un avión que tiene posibilidad de transportar a 240 pasajeros lo convirtieron en un avión para 80, porque tiene recámaras y tiene oficina, sillones así, que no son las sillas de los aviones comerciales; entonces, pues ahí se iba todo’, así lo dijo.



Antecedente: La administración de López Obrador organizó el Gran Sorteo Especial número 235, en el que se rifó lo equivalente al valor del avión presidencial.