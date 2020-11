AMLO: FGR debe resolver acusaciones de Lozoya a Videgaray y EPN

GOBIERNO FEDERAL

09_amlo_lozoya_epn_170720_km.jpg



Retomado de Politicomx

Nayeli Lozano



Vie 13 Noviembre 2020 07:53



El presidente Andrés Manuel López Obrador esperará a que la Fiscalía General de la República (FGR) resuelva el caso de los supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, relacionado con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. AMLO agregó que ’no se fabriquen delitos, pero que tampoco haya impunidad’, que ’no haya ’venganzas políticas’. Esto, luego de que la filtración de un documento en el que la FGR había solicitado una orden de aprehensión en contra del excanciller Luis Videgaray se señala que Lozoya lo acusó a él y al exmandatario Enrique Peña Nieto habrían usado ese dinero para atacar a López Obrador.



¿Qué dijo AMLO en la mañanera? ’La Fiscalía está haciendo la indagatoria y está llamando a comparecer a presuntos involucrados o responsables, eso se maneja con independencia y autonomía.. Vamos a esperar a que la Fiscalía termine de integrar todos estos expedientes y se pida a los jueces que ellos decidan, si hay culpabilidad. Mi postura es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad… Se va a impartir justicia sin sesgos… Vamos a esperar que la Fiscalía resuelva’.



Contexto. De acuerdo con información del periódico El Universal, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto usaron los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012 para golpear al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.