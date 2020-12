AMLO firma acuerdo con representantes de la industria privada y el sector obrero sobre el outsourcing

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 09, DICIEMBRE, 2020, 12:48 hrs.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con los representantes de la industria privada y el sector obrero sobre el outsourcing, que contempla mejorar la iniciativa enviada por el Ejecutivo, por lo que pidió a los legisladores aplazar la discusión y aprobación de la reforma que envió a San Lázaro.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario sostuvo que accedió a las solicitudes de diálogo con estos sectores para llegar a un acuerdo total, poniendo por delante el interés general y el beneficio del desarrollo del país.



’Muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar el proceso de consulta para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se discuta. Ya no va a haber tiempo, eso se va a notificar y pedir respetuosamente al Congreso, para que nos esperen, de modo que la iniciativa pueda ser mejorada, enriquecida con este diálogo’, declaró.



Por su parte, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dijo que este acuerdo es una muestra de la voluntad del gobierno de avanzar, con la seguridad que resolver las diferencias será para beneficiar a los trabajadores y empleadores de todo el país. Además, dio a conocer que el documento se integra de cuatro acuerdos:



1. Las partes se comprometen a resolver el abuso de subcontratación, las empresas iniciarán el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley.



2. El reparto de utilidades será planteado con la iniciativa de no subcontratar. No quedará definido ni debatido, se necesita una discusión abierta para definir el sistema de reparto de utilidades justo y equitativo y se evite la discrecionalidad. Se iniciará proceso de consulta para ser resuelto previo a la iniciativa.





3. Ante la envergadura, las empresas solicitaron un plazo, por lo que se solicita al Legislativo posponer para febrero de 2021 la discusión de la iniciativa, la cual se señalará como preferente para que, en un plazo no mayor a 30 días, pueda discutirse.



4. Un llamado a empresas que manejan nóminas, para que dejen de desarrollar prácticas perjudiciales, como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal y de encontrarse irregularidades o delitos de procederá de inmediato administrativa o penalmente.



En su intervención, el presidente del Consejo Coordinar Empresarial, Carlos Salazar, celebró que se abra este plazo de diálogo y discusión, pues es el mensaje que todo México quiere escuchar desde el poder Ejecutivo.



Así mismo señaló, que los empresarios están conformes con el acuerdo, ya que permitirá mejorar la propuesta original sobre la subcontratación, entender las consecuencias del cambio y dará tiempo para adaptar las empresas a la nueva realidad.



’Los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad, defenderemos esta actitud de diálogo comunicación y llegar con mejores propuestas para el bien del país.





Tenemos que celebrar que podemos estar sentados en mesas de diálogo con representantes de trabajadores y la autoridad. Estoy seguro que la conclusión que se presentará será una mejor propuesta de la que originalmente partimos’, remarcó.



En tanto, Carlos Aceves, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, reconoció que no sea de un ‘plumazo’ que se decida mejorar las condiciones de los trabajadores.



’No pensamos igual pero nos entendemos. Ayer salimos convencidos que esto es para bien de los trabajadores, se tiene que resolver. Espero que haya una buena postura de quienes tiene que votar y decidir que son los empresarios para que terminemos con este asunto’, subrayó.



JUSTO Y NECESARIO QUE SE MODIFIQUE EL SALARIO MINIMO



El Ejecutivo federal, aseguró que buscará aumentar el salario mínimo, pues considera que se deterioró mucho y ahora ’es justo y necesario’ que se modifique.



’Estamos dialogando sobre el incremento del salario mínimo, la comisión está trabajando, no se puede adelantar nada, pero es justo y necesario el que se aumente lo más posible el salario mínimo’, dijo.



El Mandatario sostuvo que, comparado con otros países en América Latina, el salario mínimo en México es el más bajo. De acuerdo con las cifras del Presidente y a pesar del incremento del 30 por ciento en términos reales, el salario mexicano sigue por debajo del promedio en la región.



’Se tiene que seguir recuperando el poder de compra. También en esto hay acuerdo con los empresarios lo que se está analizando’, afirmó.



El salario mínimo para 2020 se fijó en 123.22 pesos, sin embargo, López Obrador asumió el compromiso de concluir su sexenio con un salario mínimo de 171 pesos diarios, más la inflación que se genere al termino del mismo.



Por su parte, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, mostró gráficas que muestran cómo se fue perdiendo el poder adquisitivo de los mexicanos desde 1980 y cómo se logró detener la caída con los incrementos de 16 por ciento en 2019 y del 20 por ciento este año.



Explicó que México se ubica en el lugar 82 en el ranking mundial de salarios mínimos, cuando en 1980 el país estaba en el lugar 12. Además, en América Latina, el país se encuentra en el lugar 16 de 18 y en listado de la OCDE está en último sitio.



El Presidente destacó, ’caímos al lugar 30 en 1990 de 1990 fuimos cayendo hasta lugar 48 en el 2000 y luego caímos en 2010 hasta el lugar 81, todavía perdimos un lugar más para 2020. Con un plan de recuperación la idea es que podamos recuperar el poder adquisitivo que perdimos en cuatro décadas’.