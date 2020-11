AMLO firmó iniciativa de ley para ´poner en orden´ a todo lo relacionado con la subcontratación de los trabajadores

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 12, NOVIEMEBRE, 2020, 12:28 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó y firmó una iniciativa de ley para regular la subcontratación, también conocida como outsourcing, ya que señaló, se ha utilizado para hacer fraudes fiscales y limitar los derechos de los trabajadores. El proyecto fue enviado al Congreso para su aprobación.



El Ejecutivo federal, señaló, en su conferencia de prensa, ’vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y, sobre todo, que afecta a los trabajadores porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales’, informó.



El Mandatario recordó que este tipo de situación provoca despidos masivos a finales de año para no generar antigüedad. Reiteró que no se reconocen los derechos laborales fundamentales como el aguinaldo o el reparto de utilidades.



Comentó que este mecanismo fue creado para facilitar a las empresas los trámites de contratación y de servicios, pero se ’echó a perder’ debido a la creación de despachos dedicados a estos procedimientos.



’Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia, de repente empiezan los despidos de miles de trabajadores. Hay empresas de este tipo que tienen hasta cien mil, 150 mil trabajadores. Vamos a presentar esta iniciativa de ley’, dijo previo a la firma del documento.



El Presidente confió en que los legisladores analicen, profundicen y aprueben su propuesta lo más pronto posible ’para evitar estos abusos’. Comparó los despidos en diciembre con los que hubo durante la pandemia.



’Hablamos de 378 mil, es casi lo que se perdió en un mes de pandemia (…) ¿Cómo se explica esto? Es un abuso, una ley que se creó aceptando sin conceder, para facilitar los trámites a las empresas, que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó’, sostuvo.



Sin embargo, el Presidente reconoció que hay muchas empresas que sí cumplen las condiciones y respetan los derechos de los trabajadores, por lo que sólo busca regularlo. ’Este fenómeno está orientado, se detecta en las grandes empresas, no en las medianas y en las pequeñas, que son las que tienen esta subcontratación, entonces vamos a ordenar esta situación’, comunicó.



¿PORQUE OUTSOURCING AFECTA A LOS TRABAJADORES?



Luisa María Alcalde Lujan, titular de la secretaría de Trabajo y Previsión Social, explicó cómo afecta el outsourcing a los trabajadores del país, aseguró que la subcontratación "es un tema muy discutido, a pesar de que se han realizado distintas acciones para evitarlo".



"Partimos del principio que el trabajo es un derecho y un deber social, no una mercancía, por eso proponemos una reforma en beneficio de trabajadores de empresas que sí cumplen, de institutos y la hacienda pública", dijo.



PENSIONES Y LIQUIDACIONES MAS BAJAS



De acuerdo con Alcalde Luján, entre las principales afectaciones de la subcontratación a los trabajadores y la hacienda pública se encuentra el subregistro de los trabajadores al Seguro Social con salarios más bajos de los percibidos realmente, por lo que estos reciben pensiones menores a las que tienen derecho.



"En el caso de principales afectaciones, una se encuentra depositada en el subregistro de los trabajadores en el seguro, es decir, se inscribe a los trabajadores por debajo de salarios reales y acababan jubilándose con salarios muy bajos".



Con ello, la secretaria agregó que los trabajadores sufren "afectaciones en fondos de vivienda, en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades".



MENOS PRESTACIONS LABORALES



Respecto a la simulación laboral, los trabajadores suelen ser afectados al no recibir su reparto de utilidades, en su estabilidad al ser despedidos y recontratados nuevamente con el fin de impedir que generen antigüedad, al tiempo que se les impide su organización libre para exigir mejores condiciones de trabajo, de acuerdo con Alcalde.



"Simulación laboral respecto a quien es el verdadero patrón, afectaciones como estabilidad en el empleo porque los corren y los contratan o los mueven de empresas, el pago de reparto de utilidades con este esquema no se reparte... Impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende la posibilidad de mejoras salariales y ambién hay una afectación a la antigüedad".



Asimismo, reveló que "una de las prácticas que utilizan las empresas es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos en enero o febrero para no generar antiüedad o no adquirir derechos".

RELACIONADOS CON FACTUREROS Y EVASION FISCAL



En cuanto a los daños a la hacienda pública, la secretaria explicó que muchas de estas empresas de outsourcing o subcontratación están relacionadas a factureras y cometen delitos como la evasión fiscal y de cuotas al IMSS e Infonavit, por lo que se afecta a su vez a los servicios de salud del Estado.



"Hay una afectación a la hacienda pública, está relacionado con empresas fachadas factureras, evaden impuestos, evaden las cuotas al Imss afectando con ello la calidad de los servicios de salud y evaden cuotas del Infonavit".



Por último, aseveró que estos esquemas de subcontratación también afectan a empresas que sí cumplen con lo establecido en la ley, porque "hay una competencia deslea al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el pago como por la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social".



EL SAT DENUNCIA ABUSOS DE EMPRESAS DONATARIAS



Por su parte, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), denunció los esquemas de algunas empresas donatarias, los cuales pueden ser muy parecidos a los de las factureras o de lavado de dinero.



Durante La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la servidora pública aseveró que casi nadie reporta estas irregularidades y que, desde que se inventó la figura de donatario se ha abusado de ella.



"El esquema de donatarias está regulado porque hay algunas donatarias que requieren autorización del SAT para hacer sus gastos deducibles y sus impuestos. Esa es la clave, tienen muchas obligaciones de ley, tienen que ser transparentes, desafortunadamente desde que se inventó la figura se ha abusado de ella y casi nadie reporta", dijo.



Buenrostro explicó que, durante años, a las donatarias "nadie las supervisaba y acreditaban absolutamente todo".



Asimismo, comentó que su administración encontró que algunas de estas empresasusaban hasta el 50 por ciento de sus donativos para gastos administrativos, cuando por ley solo pueden gastar el cinco por ciento. "Hay un abuso impresionante y todo eso lo deducen y lo meten como gasto acreditable".



"Hace poco comparecí en el Senado, y comentábamos algunos ejemplos que decía: por ley, las donatarias solo pueden gastar cinco por ciento de sus donativos para gastos de administración. Sin embargo, tenemos donatarias que tienen hasta el 50 por ciento en gastos administrativos, y lo gastan tres personas: el director, el administrador y un jurídico".



Además, reportó que si bien no todas las nueve mil donatarias registradas ante el SAT cometen estos abusos, un gran grupo maneja grandes flujos de dinero en efectivo y usan esquemas parecidos a los de lavado de dinero o de empresas factureras.



"Manejan mucho flujo en efectivo y usan esquemas muy parecidos a los de las factureras y de lavado de dinero. Las empresas a las que contratan para dar servicios son factureras, no estamos diciendo que sean todas, el SAT tiene registradas como nueve mil empresas donatarias, y no todas se portan de esa manera, pero tenemos un buen grupo identificado", explicó.



Entre otros abusos, destacó que, durante la pandemia de coronavirus, "hemos estado revisando y presentan facturas que no están en la fundación o hacen donativos que no pueden acreditar la propiedad".



Sobre esto, la funcionaria aseveró que se harán auditorías a estas empresas que reciben donativos y que se sancionará a quienes destinen recursos a fines lucrativos. Pidió transparentar aún más los recursos para que el dinero sea destinado a sus propósitos iniciales.



"El tema es que va a haber a empezar a haber sanciones para las donatarias que están recibiendo dinero, tenemos que ser más transparentes. Si se dona para el covid, que sea para el covid, que el destino sea bien aplicado, se va a hacer una auditoría y si el recurso no fue para un fin sin lucro se va a retirar la autorización".