AMLO formaliza cambio de titular en la SEP; Delfina Gómez asume el cargo

El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó el cambio de Esteban Moctezuma Barragán por Delfina Gómez Álvarez como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Durante La Mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo agradeció la labor de Moctezuma Barragán al frente de la SEP y aseguró que desempeñará una buena labor en la embajada de México en Estados Unidos.



"Estamos también muy convencidos, seguros de que vamos a tener en Washington, en Estados Unidos, a un buen representante, buen embajador, una persona con principios, preparada, nacionalista, conocedor de los principios de la política exterior de nuestro país, sobre todo de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos", destacó.



Por su parte, Moctezuma Barragán anunció que este lunes comparecerá ante el Senado como parte del proceso de ratificación del cargo de embajador, lo que lo obligó a presentar su renuncia a la SEP.



"Sepa señor Presidente que seguiré dando lo mejor de mí con honradez, resultados y profundo amor por México", indicó.



El titular saliente de la SEP enlistó 10 puntos en los que a su consideración se avanzó en materia educativa, entre los que destacó la "revalorización" a los maestros, así como la eliminación del "huachicol educativo", respecto a la asignación transparentes de plazas para los docentes.



Por su parte, Delfina Gómez Álvarez calificó como un honor asumir la titularidad de la Secretaría de Educación Pública.



"Me llena de orgullo que el Presidente pensara en mí para este encargo, porque así lo asumo, no como un cargo político, burocrático, asumo esta responsabilidad como el encargo más hermoso que puede existir que es el de coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas", subrayó.



La nueva titular de la SEP lamentó que en estos 100 años de vida de la dependencia, "hemos visto cómo perdía su alma y su esencia".



"Muchos de nosotros como maestros vivimos o fuimos testigos de abusos, de simulaciones y desvíos, en suma, de la corrupción en nuestra noble Secretaría", aseveró.



Gómez Álvarez aprovechó para reconocer la labor de Moctezuma Barragán como titular de la SEP en más de dos años, al asegurar que concretó "logros inobjetables".



"El secretario Moctezuma deja un legado importante que retomaremos para que los aprendizajes continúen sin dejar a nadie atrás", abundó.



Respecto al regreso a clases presenciales, la nueva titular de la SEP anunció una revisión para poder concretar la vuelta de los alumnos a las aulas, siempre priorizando el color del semáforo epidemiológico en cada estado.



