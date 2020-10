AMLO, Frenaa y la libertad de expresión | Columnas políticas 05/10/2020

’Frentes Políticos’, en Excélsior:



’Tras la protesta de opositores a su gobierno en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que se les respetará el derecho a la libertad de expresión. Les reiteró que la vía pacífica es la forma en que se pueden lograr cambios de fondo en los regímenes. Aprovechó para decirle a los opositores que ‘no va a haber represión, lo único que queremos es que se esperen. Ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias; ellos quieren el régimen, nosotros transformar. Se puede resolver por la vía democrática. Habrá elecciones en todo el país y luego yo me voy a someter a la revocación de mandato’. Pidió a ‘los conservadores que están molestos porque ya no hay corrupción, que no coman ansias, que se sigan preparando para que, por la vía pacífica, sí así lo decide el pueblo, tengamos que retirarnos’, insistió. Todo a su tiempo’.



’Templo Mayor’, en Reforma:



’A ver si finalmente el gobierno deja de estar ‘planeando’ y concreta, por lo menos, uno de los tantos planes económicos que ha firmado con los empresarios y que se han quedado en papel. Hoy se presenta –uuuna vez más– el Plan de Infraestructura que vienen prometiendo desde que inició el sexenio y que en lugar de obras ha producido puras buenas intenciones. Este podría ser el último intento de Carlos Salazar por acercar al empresariado con la 4T, pues su segundo periodo al frente del CCE concluye en febrero’.



’La Feria’ de Salvador Camarena, en El Financiero:



’El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, expresó la semana pasada lo que no pocos decían en 2018, cuando ni siquiera había rendido protesta al cargo: que estaría de paso en el gabinete, que lo suyo era la candidatura a la gubernatura de Sonora en 2021. El jueves, este político chapulín (colosista, foxista, emecista y ahora con Morena) reconoció que quisiera hacer campaña en la tierra de Plutarco. Un político que no ha ni asumido un puesto y ya piensa en la siguiente chamba es una normalidad en México. En ese sentido, Durazo es ordinario en nuestra clase política. De un hueso al otro, de un trapecio a otro sin gran riesgo porque tiene jefes no electores (como, insisto, tantos antes que él)’.



’Trascendió’ enMilenio:



’Este lunes los presidentes de Carso, Carlos Slim, y de Cemex, Rogelio Zambrano, visitarán junto a un grupo de empresarios Palacio Nacional, donde participarán en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer los pormenores del Plan Nacional de Infraestructura. Que esta semana será muy movida para el TEPJF, pues desahogará las impugnaciones del proceso interno de Morena, en el que propondrá que se detenga la encuesta con la que se busca renovar la dirigencia de ese partido, lo que automáticamente ratifica en ese cargo a Alfonso Ramírez Cuéllar’.