AMLO ha cambiado su perspectiva para mal, le he mandado varias cartas, dice Felipe Calderón

El expresidente Calderón consideró que López Obrador ’ha cambiado totalmente la perspectiva desde su primer año de Gobierno, y en el segundo creo que ha cambiado para mal’.



El expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012) dijo este viernes que le ha enviado varias cartas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, opinó que ha cambiado la perspectiva desde su primer año de Gobierno, y que lo ha hecho para mal.



El expresidente mexicano aprovechó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020, para presentar su libro Decisiones Difíciles (2020), en el que habló de las complejidades de gobernar, repasó varias anécdotas que vivió en su administración y cómo la toma de decisiones afectan a la vida de millones de personas.



Calderón explicó que el libro termina, precisamente, con una carta dirigida a López Obrador.



’Le he enviado varias carta al Presidente, la última fue esa, que ocurrió al cumplir su primer año de Gobierno’, relató Calderón y consideró que López Obrador ’ha cambiado totalmente la perspectiva desde su primer año de Gobierno, y en el segundo creo que ha cambiado para mal’.



Dijo que en la carta le propone varias cosas que para rectificar: ’la terrible caída económica que ya traíamos desde 2019 y antes de la pandemia y una de las decisiones que podía tomar y traer miles de millones de dólares a México de inversión es la reconsideración de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México’.



La obra se construía en Texcoco, Estado de México, y López Obrador la canceló mediante una consulta ciudadana en octubre de 2018, en la etapa del cambio de Gobierno.



’Además de atraer inversión era tener la confianza de toda inversión extranjera en México, la cual necesitábamos en 2019 y 2020 y que vamos necesitar (en 2021) porque no habrá recuperación económica sino hay inversión’, dijo.



Calderón Hinojosa opinó que debido a los gestos del López Obrador de ’rechazo y agresión’ a la iniciativa privada y a inversionistas no habrá inversión extranjera México en 2021 y tampoco crecimiento.



’Por los gestos que ha tomado en su segundo año de gobierno, de rechazo y agresión a la iniciativa privada y al sector energético, eso augura que no habrá inversión extranjera en México y también augura que no va haber crecimiento económico’, dijo Calderón durante la presentación de su libro ’Decisiones Difíciles’ (2020).



Durante su Gobierno, López Obrador ha limitado el sector energético a los privados lo que ha provocado la incertidumbre para la inversión y, tras la pandemia, México enfrenta el reto de una recuperación económica tras una caída una caída acumulada del PIB del 9.6 por ciento.



Durante la presentación de su libro, Calderón dijo que la obra fue un encargo de la editorial Penguin Random House, mediante su sello Debate, para que le contara a los lectores sobre las ’Decisiones difíciles’ que enfrentó en su Gobierno además de anécdotas.



’Gobernar es decidir. No es ni remotamente algo simple’, apunta en la primera línea del texto en el cual Calderón reflexiona sobre la compleja tarea de gobernar y lo que significa tomar decisiones en escenarios de incertidumbre, decisiones que, a fin de cuentas, nadie más quiere tomar.