AMLO hace un llamado a médicos y enfermeras de 60 a 65 años a volver ante emergencia para atender a pacientes no infectados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo la petición en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional a médicos, enfermeros de 60 años o más a unirse a la lucha contra la pandemia para atender a pacientes que no estén infectados con coronavirus Covid-19.



El Ejecutivo federal, indicó que los médicos y enfermeras que regresen por un mes, del 23 de abril al 23 de mayo tendrán compensación del 30 por ciento sobre su salario



El Ejecutivo federal, se dirigió a médicos, médicas, enfermeros y enfermeras de 60 a 65 años que no padezcan ninguna enfermedad crónica, como diabetes e hipertensión, a sumarse a tan importante convocatoria.



El mandatario, planteó que es parte del gobierno federal a los médicos del Bienestar que se encargarán de dar atención en hospitales a pacientes no infectados con Covid-19.



El Presidente, rememoró ya que de acuerdo con las proyecciones de los especialistas del 8 al 10 de mayo habrá la mayor afectación por coronavirus, y debemos estar completos ante el incremento de casos.



Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) presentó la convocatoria y puntualizó que los especialistas que decidan sumarse serán incluidos en hospitales para dar atención común, por lo que se garantizará su cuidado ya que no estarán expuestos a personas portadores del virus.