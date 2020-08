AMLO: hay comunicación con empresas y gobiernos para adquirir la vacuna contra el covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador al ofrecer su conferencia mañanera desde Culiacán, Sinaloa, informó que ya hay comunicación con empresas y gobiernos para adquirir la vacuna contra el covid-19, por lo que aseguró que México no tendrá problemas para acceder al tratamiento y garantizó que se cuenta con los recursos económicos necesarios.



El Presidente señaló, "hay comunicación con varias empresas y gobiernos, no vamos a tener problemas en caso de que se tenga la vacuna para el covid-19, que se certifique que es buena la vacuna, que ayuda a prevenir el virus", comentó.



El Mandatario federal, recordó que el país propuso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la socialización de la vacuna para combatir el coronavirus, con lo que se ganó un lugar reservado para la participación en las investigaciones que se llevan a cabo sobre la pandemia.



Por ello, dijo, "México tiene acceso y los recursos necesarios para adquirirla y no sólo eso, sino que se tome en cuenta al país; eso se tiene garantizado porque fuimos los primeros en proponer que se socializara la medicina y las vacunas, es decir, tratamiento y vacunas para el covid-19. México tiene un lugar reservado, además se tiene participación en todos los posibles descubrimientos de esta vacuna, en todas las investigaciones México tiene participación", añadió.



Recordó que, a finales de julio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México ingresará a la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus covid-19 que desarrolla el laboratorio farmacéutico Sanofi-Pasteur, por ello se harán pruebas en el país y se podrá tener acceso temprano.



Mientras que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que el gobierno de México no tiene un límite de presupuesto para adquirir las vacunas contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y adelantó que se hará lo necesario para tenerlas en el país.



HOMENAJE A VICTIMAS DE CORONAVIRUS Y PERSONAL MEDICO QUE COMBATE LA PANDEMIA



El jefe del Ejecutivo, anunció que se realizará un homenaje para las víctimas de coronavirus y el personal médico que combate la pandemia. La iniciativa consiste en guardar un minuto de silencio al medio día y realizar una ronda de aplausos para el personal de la salud.



Señaló que, en México hay 48 mil 869 muertes causadas por el coronavirus SARS-CoV-2, así como 449 mil 961 casos confirmados acumulados, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. Por ello, el mandatario declaró que el homenaje se mantendrá de manera permanente hasta que mejore la situación.



Indicó que será ’un homenaje a los que han perdido la vida por la pandemia, los que están luchando por salir adelante y los que están trabajando sin descanso por salvar vidas’.



’Se va a mantener un homenaje permanente tanto de recuerdo, de respeto, a los que han perdido la vida, de solidaridad con los familiares de las víctimas y de agradecimiento a enfermeras a enfermeros, a médicos, a todo el personal de salud que no se rinde que sigue entregado para salvar vidas’, dijo.



El toque de silencio se emplea para rendir honores a los héroes nacionales y compañeros militares caídos en el cumplimiento de su deber.



El primer Mandatario, señaló, con motivo de la pandemia, se dispuso que desde el 06 de junio de 2020 se interpretará un toque de queda en todas las instalaciones militares del Ejército y la Fuerza Aérea a las 12:00 horas diariamente, seguido de aplausos.



Al escuchar el toque, todo el personal se quitará el tocado frente al lábaro patrio.



Todas las dependencias del Gobierno Federal también realizarán este homenaje como forma de reconocimiento y como aliento a quienes aún luchan contra la pandemia.



El objetivo del toque es rendir un homenaje a los mexicanos que han perdido la vida con motivo de la covid-19.



Los aplausos son para reconocer a quienes luchan por vencer la enfermedad y a todos los profesionales de la salud que forman parte del esfuerzo nacional contra la pandemia.



El Presidente mostró un video para ejemplificar cómo será el homenaje, y al finalizar, los asistentes a la conferencia también realizaron una ronda de aplausos.