AMLO hizo un llamado a la ciudadanía a reconocer el trabajo del personal del Sector Salud

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía a reconocer el trabajo del personal del sector salud como se hace en otros países y evitar actos de agresiones y discriminación.



El mandatario lamentó que la ciudadanía esté atentando contra los héroes y heroínas de la actualidad, por lo que anunció que cuando termine la fase crítica de la pandemia, les realizará un reconocimiento público.



El Ejecutivo Federal recordó que ’existen países en donde en casa están al pendiente de cuándo llega el doctor o la enfermera agotados porque el especialista que trabaja en terapia intensiva se agota completamente porque es un desgaste, una presión terrible. Entonces llegan y los vecinos los están esperando con carteles, ramos de flores, los niños, eso lo tenemos que hacer aquí, si no es de esa manera, expresar nuestro reconocimiento’, puntualizó.



El Presidente tachó de detestable cualquier ataque al personal médico ’entonces nuestro apoyo a enfermeras, médicos, camilleros, a todos los trabajadores del sector salud, son nuestros héroes, una vez que pase esto les vamos a hacer un reconocimiento público a todos.’



En su momento, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, pidió no burlarse y respetar a los camilleros que fueron grabados en Michoacán mientras intentan subir a una persona a la ambulancia, sin embargo, durante la maniobra tiran al paciente al piso.



El funcionario dijo que se trató de un error que fue corregido y que no pasó a mayores. Además, hizo un llamado a entender el nivel de presión y carga de trabajo que tiene el personal de salud durante esta emergencia sanitaria.



’No debería haber escarnio sobre los camilleros ni el personal que hace este tipo de maniobras, son maniobras complicadas de por sí, ahora imagínense con una cápsula, un aditamento adicional y después con el equipo de protección persona que hace todavía más difícil’, dijo.



Explicó que este caso se trató de un hombre de 30 años que solicitó servicio médico en un hospital del municipio de Tuxpan, Michoacán y fue trasladado a otro centro hospitalario en Morelia y fue en ese trayecto que ocurrió el accidente.



’Esta persona está en ese hospital, tiene 30 años, está sano, está bien, me refiero respecto a la caída’, agregó.



Robledo aprovechó su intervención para llamar a las autoridades estatales a cuidar a los trabajadores de la salud y dar seguimiento directo a las carpetas de investigación de los casos que se registren de agresiones para que no queden impunes.