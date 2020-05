AMLO impondrá el cambio del sistema

Es una e fortuna tener como yerno a un hombre talentoso, amoroso con la hija, brillante, creativo e inteligente, Alejandro Guerrero lo es y hace unos días me enviaba una historia que se dice pasó a Buda, resulta que caminaba Buda con sus discípulos por varios caminos y estaban a punto de llegar a un poblado, pero antes vieron a lo lejos un bello río y Buda se sentó a un lado del camino. Le pidió a uno de sus discípulos que por favor, como tenía sed, fuera a traerle un poco de agua. El discípulo casi al llegar al río se encontró que éste estaba siendo atravesado por una carreta y revolvía toda el agua y estaba llena de lodo, así que llegó ante su maestro y le explicó que el agua estaba revuelta y llena de lodo por lo que no sería bueno tomarla. Pasó un buen tiempo y Buda le solicitó nuevamente a su discípulo que fuera a traer agua y éste al llegar comprobó que todavía estaba le agua revuelta y llena de lodo y le comentó a a Buda de que no podía traer esa agua para que el maestro la bebiera y sugirió que mejor caminaran al pueblo para solicitarle a los vecinos que les dieran agua limpia. Buda no contestó solamente siguió contemplando con paciencia el paisaje y al rato le volvió a pedir a su discípulo que fuera a traer agua. Éste, molesto, llegó y al estar en las orillas del río pudo comprobar que el agua estaba muy limpia y tomo un poco para llevarla Buda. Al tomarla Buda le dijo a su discípulo: CUANDO NO SEPAS QUÉ HACER, NO HAGAS NADA.



¿QUÉ HAS HECHO PARA LIMPIAR EL AGUA?. EL DISCÍPULO SE QUEDÓ PENSANDO Y BUDA LE CONTESTÓ: ’Esperaste y la dejaste ser. De esta manera, el lodo se asentó por sí mismo y ahora tienes agua limpia. ¡Tu mente también es así! Cuando se perturba, sólo tienes que dejarla estar. Dale un poco de tiempo. No seas impaciente. Todo lo contrario: ¡Sé paciente! Tu mente encontrará por sí misma el equilibrio. NO tienes que hacer ningún esfuerzo para calmarla. TODO PASARÁ, SI NO TE AFERRAS’.



Y BUENO, al final de cuentas es todo lo que debemos hacer en tiempos malos, dejarlos pasar hasta que se calmen las aguas y se conviertan en aguas cristalinas y dulces, no es sencillo hacerlo, para muchos, los conflictos y los problemas son enormes en su mundo, el que viven, el real, y todos quisiéramos tener la paciencia y entender que los tiempos y las circunstancias tienen su ritmo, y que al final de todo, pasará, no hay nada eterno. Lo único real es que todo cambia para el bien o para el mal y hay que saber entender el ritmo de la vida para lograr sobrevivir los malos tiempos y entender los buenos.



En los tiempos de crisis de salud, económica y de seguridad, los ánimos se desploman en muchos sitios, los árboles no dejan ver el bosque y menos los caminos que permitan caminar a los campos buenos. Es increíble, pero en tales crisis es cuando se dan los mayores conflictos, unos, los aprovechan para realizar los cambios, como ahora se ve en el horizonte, cuando AMLO, está decidido a realizar el cambio de SISTEMA y dejar a un lado el cambio de administración. Esto significa un cambio total del orden tal como lo conocemos, en lo económico, las cosas cambian radicalmente y al parecer lo que importa es que todos trabajemos para producir riquezas que puedan ser repartidas y no acumuladas por los grupos. Se tiene que entender que al hablar de que PRIMERO LOS POBRES, es lo que se va hacer y para ello entender que los POBRES, son la mayoría, el 70% de los mexicanos, y con ese simple número tienen la posibilidad de imponer los cambios, y para ello. Ahora, tienen un líder, sino tienen ni cuentan con un partido, al final de cuentas los pueblos se mueven por hombres, y ellos se amparan en organizaciones para dar la idea de que las ideas son las que cuentan, cuando no son las simples ideas, sino la voluntad del líder, por ello hay tantos esfuerzos en entender lo que sucede en este país y en el actual momento, el cambio es real, hay que considerarlo, y en este esquema, lo que faltaría es la explicación real de AMLO de cómo llevará el cambio del sistema y dejar a un lado el simple cambio de administración, es decir, cambiamos todo, pero con características especiales, por ejemplo, un reducido grupo de grandes empresarios, industriales y financieros son los que se encuentran a su lado y siguen operando la economía real, la del mercado, y utilizan los bienes y fondos públicos por medio de contratos para continuar con sus negocios privados, son un grupo pequeño, el importante, los demás ricachones y clasemedieros se quedan como el chinito: ’nomás milando’ o como el perro de rancho viendo el chorizo, en la mesa del patrón…



Muchos me dirá que cual es la razón por la que los grandes millonarios siguen a su lado y es sencillo, ellos saben que lo mejor que puede suceder al país es que salvemos el momento en medio de la paz y no envueltos de conflictos , rebeliones y saqueos, y los que hacen los conflictos, rebeliones y saqueos son los jodidos, y esos, cuando menos, por medio de programas especiales y apoyos andan en calma, no sé hasta cuando, pero como reaccionan con las vísceras y el estómago, pues hay la llevan, no me digan que estamos ante un cambio definido por las ideas y la ideología, no, esto no es verdad, el cambio en las votaciones se produjo por el hartazgo, el encabronamiento y el desencanto, ahora se aprovechen esos términos para dar forma a un cambio de sistema, y es lo que van forjando y haciendo en los tiempos de mayor crisis, y es razonable que sea así, en la real crisis nadie puede organizar una confrontación en contra de esa forma de resolver el futuro y el presente del país, así que se deben preparar, quieran o no aceptarlo, el cambio del sistema cambia todo, y esto es lo que viene después de la pandemia y hay que ver lo que va a suceder en el país, y si hay quien lo pueda controlar, porque si no, pues estamos en la tablita del caos… mientras la realidad es que AMLO impondrá el CAMBIO DE SISTEMA EN MÉXICO…



