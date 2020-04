AMLO: Impone hito histórico en giras aquí

• Astudillo y AMLO: Respeto y cordialidad



El presidente Andrés Manuel López Obrador constató que los guerrerenses lo eligieron y se la jugaron con él. Lo hemos dicho aquí: el fenómeno de popularidad alcanzado por el Ejecutivo federal no es producto de encuestas ’cuchareadas’, arregladas o pagadas. Es efectivo el bono de credibilidad, confianza, cariño y respaldo a sus acciones de gobierno.

Guerrero votó por AMLO, sin duda. Aquí ganaron las dos senadurías, las 9 diputaciones federales, la aplastante mayoría en el Congreso del Estado… los municipios más importantes: Acapulco e Iguala. Esto fue histórico. Lo mismo que hizo el fin de semana en la Costa Chica, donde ningún presidente de la República, en funciones, había recorrido por tierra, saludando de abrazo, beso y mordisqueando mejillas infantiles.

La entrega.- El presidente sabe que los tres estados punteros en pobreza, marginación, atraso económico, desnutrición, servicios de salud colapsados, un campo en ruinas y cero desarrollo de programas productivos son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. No sé allá, pero aquí en Guerrero la gente está endiosada con Andrés Manuel. Le tienen una confianza ciega.

Esa entrega absoluta, sin matices, ni reticencias, no debería ser motivo para falsas interpretaciones de quienes colaboran en el gobierno federal. Tampoco cheques en blanco para que dilapiden la confianza usando ese amplio margen de aceptación para prevaricaciones personales.

Aquí hemos advertido, con toda puntualidad, sin menoscabo de ello, la extraordinaria aceptación de López Obrador entre los guerrerenses no puede, ni debe ser motivo de un uso faccioso, partidista o clientelar. Y es que así han sido los últimos meses.

No hay nada claro en él y su equipo de colaboradores. Todo es opaco, nebuloso, incierto y francamente confuso. En 15 meses no se han dado a conocer los nombres de los subdelegados en cada área de gobierno federal.

El presidente sabe de las politiquerías contra Adela Román Ocampo, vía la suplente señora totalmente desconocida, y más evidente manipulada como los semáforos de la costera. Politiquería que juega rudo, ensucia, tizna, embarra y algo deja…

El presidente supo de muchas otras cosas, pero guarda silencio.

De su trato con el gobernador Héctor Astudillo Flores es quizá el más institucional que se conozca en toda la historia de relaciones. Respeto, cordialidad, empatía, prudencia y corresponsabilidad son los ingredientes para llevar la fiesta en paz con el presidente. Y Astudillo hace lo correcto…

Nos leemos… SIN MEDIAS TINTAS.