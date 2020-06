AMLO insiste que será guardián de elección en 2021

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO.23 junio 2020.- Aunque reconoció que la facultad legal es del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que será un "guardián" y garantizará elecciones libres, porque no puede quedarse callado si se entera de un fraude, por lo que -dijo- no tiene por qué molestarse el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que retomó de una entrevista con el expresidente Francisco I. Madero el que se convertirá en el "guardián" de los de derechos y libertades del pueblo.

"De ahí retomé lo de guardián, me voy a convertir en guardián de los derechos y las libertades del pueblo y voy a garantizar el voto libre, elecciones limpias y libres. Es un compromiso, entonces no sé por qué se molesta el presidente del INE, todos debemos ayudar, todos, a denunciar si sabemos de un fraude".

A pregunta de un reportero, el Presidente rechazó que eso lo ponga en un conflicto con las facultades legales del INE.

"Ellos son los que tienen esa encomienda legal, pero el Presidente de México puede opinar, puede ejercer su derecho a manifestación, como cualquier ciudadano. Entonces, si me entero de que están comprando votos, de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer a un partido, a un candidato, pues como cualquier ciudadano, estoy obligado a denunciarlo, ¿o no puedo?".

El titular del Ejecutivo recordó que existe una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y es delito grave el fraude electoral.

"Entonces, vamos a estar vigilantes los ciudadanos, porque ya no es el arreglo en lo oscurito, de que, a ver, una reunión con el Presidente para que se le dé, aunque no reúna los requisitos, la candidatura a un personaje afín al régimen, o todos esos enjuagues que se hacían al quedarse callados con el fraude, la compra de votos, el rebase de los topes de campaña".

Recordó que en la elección presidencial de 2012 denunció que el entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, rebasó los topes de gastos en campaña, y en respuesta los acusaron de lo mismo, pero solo la coalición PRD-PT y MC, que lo postuló, fueron sancionados.





Agencia: El Universal