Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los líderes políticos usar el cubrebocas ante el aumento de contagios de COVID-19 y así poner el ejemplo a la población sobre su uso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es indispensable.



El mandatario expresó que se guía por las recomendaciones de los encargados de llevar a cabo la estrategia para enfrentar la pandemia.



’Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable (usar cubrebocas), que hay otras medidas. Y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros’, comentó.



Apenas el 30 de noviembre, la OMS consideró que el aumento de casos y muertes por COVID-19 en México es ’muy preocupante’ y pidió seriedad en la respuesta.