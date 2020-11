AMLO insistió que aún no reconocerá a Biden, tras felicitación de China

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este miércoles felicitar por ahora al presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y pidió no ’adelantar tiempos’ a pesar de que ya comenzó la transición de poderes en ese país.’No hay por qué adelantar tiempos.



’Cuando termine el proceso electoral en Estados Unidos, entonces nos vamos a pronunciar’, expresó en su conferencia de prensa matutina el mandatario de México, uno de los pocos países que todavía no ha felicitado a Biden.



El pasado lunes, tres semanas después de las elecciones, el presidente saliente Donald Trump levantó finalmente el bloqueo y anunció a través de Twitter el inicio de la transición de poderes, aunque sin pruebas sigue atribuyendo su derrota a un fraude electoral.



López Obrador explicó que supo del tuit de Trump durante la reunión matutina con su gabinete de seguridad, pero dijo que esperará ’a que se resuelvan las cosas’ antes de emitir una felicitación.’Hemos llevado una muy buena relación con el Gobierno del presidente Trump y esperemos que, de acuerdo a lo que decida la autoridad electoral en Estados Unidos, quien sea declarado triunfador, mantenga con nosotros una buena relación’, dijo.





López Obrador volvió a justificar su postura con base en la Constitución mexicana, que establece ’los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos’.



’No estamos de acuerdo con las muestra de felicitación por adelantado’, dijo López Obrador, quien recordó que cuando denunció un fraude electoral en los comicios de 2006 tras perder contra Felipe Calderón, varios gobiernos extranjeros reconocieron a Calderón sin esperar al recuento.



No obstante, el Gobierno de López Obrador felicitó la victoria de Luis Arce en Bolivia el mes pasado sin tener todavía los resultados oficiales. Contra todo pronóstico y a pesar de los insultos de Trump contra México y los migrantes, López Obrador y Trump, han mantenido hasta ahora una buena sintonía.



La semana pasada se dio a conocer un nuevo capítulo entre la cooperación con los dos países cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos levantó los cargos de narcotráfico contra el exsecretario mexicano de Defensa Salvador Cienfuegos, quien pudo regresar a México.



Las autoridades mexicanas han descartado que este acuerdo tenga relación con su posicionamiento ante el proceso electoral estadounidense.Los integrantes del Colegio Electoral de Estados Unidos se reunirán el 14 de diciembre para ratificar la victoria de Biden, quien asumirá la presidencia en una ceremonia frente al Capitolio el 20 de enero.



Con información de EFE