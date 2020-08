AMLO: la denuncia de Lozoya es grave y escandalosa; "ojalá y se apuren" a devolver lo robado

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 20, AGOSTO, 2020, 12:38 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO









El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia de prensa en Zacatecas, que si todo lo que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, declara en su denuncia es verdad, será mucho el desfalco a la hacienda pública, en especial a Pemex, por lo que reiteró que el daño debe repararse y lo robado devolverse.



’Es mucho dinero el que se utilizó para entregar mordidas, si se demuestra lo que dice el señor Lozoya, y mucho dinero el desfalco a la hacienda pública, en particular a Pemex’, al comentar la denuncia de Lozoya que implica a ex presidentes, ex senadores y empresarios.



El Mandatario destacó que la denuncia no es apócrifa y se trata, en efecto, de la que el ex funcionario presentó a la fiscalía; sin embargo, aclaró que eso ’no significa que todo lo que está ahí sea cierto’, pues falta que la autoridad recabe todas las pruebas que se ofrecen.



Ante ello, el presidente dijo que se debe llamar a declarar a los mencionados, entre los que se encuentran los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, y políticos como Ricardo Anaya y Luis Videgaray Caso.



’Yo tengo confianza que el fiscal Alejandro Gertz Manero actúe con profesionalismo, con rectitud y desde luego con apego a la ley’, resaltó.



El Presidente dijo que ’ojalá se apuren’ a devolver lo robado y que, entre otras cosas, está leyendo la denuncia porque está haciendo cuentas sobre el daño que se hizo a las finanzas.



Detalló que aún no termina de leer toda la denuncia son 63 cuartillas, porque no puedo desvelarme y no quería tener pesadillas.



El Ejecutivo federal, criticó el contrato de Etileno XXI, operado por el consorcio Braskem-Idesa para la producción de polietileno en Veracruz, y a la que Pemex le vende etano a precio preferencial por un contrato a 20 años, pues asegura se trata de entregar gas etano a Odebrecht con un subsidio de cientos de miles de millones de pesos.



’En caso de que se pretenda juzgar a los ex presidentes los más recomendable, por el bien del país, es que se realice una consulta ciudadana’, resaltó.



EL QUE NADA DEBE, NADA TEME, A PRESUNTOS INVOLUCRADOS EN DENUNCIA



El Mandatario comentó que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer, tras las reacciones de los presuntos involucrados en la denuncia del ex director de Pemex, "el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer, el tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres y a los hombres, a los dirigentes sociales, políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien".



"El que nada debe, nada teme; si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada y si están siendo difamados, pues que presenten denuncia por daño moral, pero no hay más, nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial, que ya no haya Lozoya y García Luna", manifestó.



ALGUNOS DE LOS MENCIONADOS EN LA DENUNCIA SON:

• Felipe Calderón,ex presidente de México.

• Enrique Peña Nieto, ex presidente de México.

• Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México.

• Francisco Domínguez , actual gobernador de Querétaro.

• Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas.

• Ricardo Anaya, ex diputado federal, ex dirigente del PAN y ex candidato presidencial

• Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla.

• Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores.

• Rafael Caraveo

• Guillermo Gutiérrez

• Ernesto Cordero

• Jorge Luis Lavalle

• Salvador Vega

•

El Ejecutivo federal, informó desde Zacatecas de los datos sobre la incidencia delictiva en México, acompañado del gobernador de esta entidad, Alejandro Tello, quien le pidió al mandatario la liberación de proyectos de infraestructura para el estado con el objetivo de reactivar la economía ante la pandemia de coronavirus.



"La reactivación económica es uno de los retos, por lo cual solicito a usted nos apoye con la liberación de los proyectos de infraestructura los cuales fueron ofertados a los estados hasta por mil millones de pesos y que, en el caso de nuestra entidad, consisten en obras de carreteras, caminos y calles, esto con el fin de permear la economía de todo el estado", dijo.



Alejandro Tello informó que en Zacatecas se han perdido cerca de 7 mil empleos debido a la crisis económica por covid-19, "se han perdido 7 mil empleos, la recuperación empieza más necesitamos que el gobierno federal impulse a Zacatecas para la atracción de inversiones, Zacatecas representa un excelente lugar para invertir".



EXTORSIÓN Y HOMICIDIO, DELITOS CON MAYOR INCIDENCIA EN ZACATECAS



El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que en Zacatecas los delitos con mayor incidencia delictiva son extorsión y homicidio doloso, mientras que no existe el robo de hidrocarburo, "por entidad federativa homicidio clasificación 19 y por cada 100 mil habitantes clasificación 10. Los municipios mayor incidencia Fresnillo Guadalupe, Zacatecas y Calera".

"Robo de hidrocarburo aquí no hay, aunque existe un ducto en Salamanca, Aguascalientes, pero se encuentra inactivo", agregó.



ZACATECAS, NUDO DE COMUNICACIONES PARA GRUPOS DELICTIVOS



El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, declaró que Zacatecas es un nudo de comunicaciones ante la presencia de grupos delictivos, "es la ruta de enervantes y armas".



"Zacatecas es un nudo de comunicaciones, pueden ir hacia Monterrey, Guadalajara, la región de La Laguna, la parte del pacífico conectarse a Guanajuato a Jalisco, se convierte en un nudo de comunicaciones; la presencia de grupos delictivos, buscan tener hacer más fuerte su presencia y poder asegurar su cargamento ilícito para hacerlos llegar a puntos de interés".



HOMICIDIO SUBIO 0.1% EN JULIO, MES TENSO, POR CAPTURA DE ’EL MARRO’



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, aseguró que la cifra de homicidios dolosos en el país aumentó 0.1 por ciento en julio debido a que fue "un mes muy tenso derivado de todas las acciones de seguridad pública en Guanajuato que concluyeron con la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima".



"La cifras en el mes de agosto son afortunadamente alentadoras, no son tiempos para cantar victoria, pero sí podemos adelantar que de continuar esa tendencia nos será posible recuperar esa tendencia que teníamos a la baja, así fuese ligeramente. (...) Esta cifra hoy está a la baja de manera sensible y esperamos consolidar esa tendencia", añadió.



Detalló que los delitos de delincuencia organizada aumentaron 59.7 por ciento en 2020 en comparación con 2019, "delitos de delincuencia organizada incrementó 59.7 por ciento".



AVION PRESIDENCIAL ES IMPRESIONANTE ENORME PARA UNA MONARQUIA



El presidente señaló que ya se subió al avión presidencial para grabar un mensaje que comenzará a difundirse a partir del lunes para la rifa de la aeronave el 15 de septiembre, "ya lo vi, ya me subí; sería muy bueno que fuera la gente a verlo así como Los Pinos".

"Es que es impresionante y enorme, con lujos como para una monarquía, para reyes, o sea, impresionante", comentó