AMLO lanza a su 4T a un choque múltiple contra EU, el T-MEC y la IP

¿Hacia dónde va México con Andrés Manuel López Obrador? No pocos se hacen hoy esta pregunta en medio de una serie de acciones del mandatario que llevan directo a una confrontación con Joe Biden y Justin Trudeau y que se extienden a burdas violaciones al T-MEC en su área de energía, al tiempo que desincentiva nuevas inversiones privadas necesarias ahora para reactivar los muy maltrechos procesos de crecimiento y del PIB mexicanos.



Cuatro son, al menos, los conflictos planteados por AMLO: su iniciativa de reforma comercial para la CFE; el impulso a la reforma de la Ley del Banco de México; la insistencia en desaparecer el outsourcing y un pésimo manejo de la pandemia de la Covid, que ya coloca a México con el mayor número de muertes en el mundo, con un crecimiento de la pandemia sin control alguno, lo que ha llevado a todos los países de la región a aislar a México.



Estados Unidos pide certificado negativo a viajeros provenientes de México; el de Canadá de plano cerró sus vuelos hasta abril y Cuba y Guatemala no quieren saber nada de viajeros de México a la isla y a Centroamérica.



Todo ello independientemente de la creciente inseguridad que deja ya una estela de muerte nunca antes vista en el país y la aplicación de controles a agentes de la DEA que afectan directamente los acuerdos bilaterales sobre el combate al narco y la delincuencia organizada.



En el contexto podemos incluir la iniciativa en curso de presentación de Ricardo Monreal para regular las redes sociales que tiene un tufo, dicen, de intento de controlar el flujo de información.



La semana y febrero iniciaron con el envío al Congreso de una iniciativa presidencial preferente de reforma a los sistemas de comercio de energía de la CFE, que obligaría a los consumidores todos -grandes, medianos y pequeños, los domésticos entre ellos- a comprar primero la electricidad producida por la paraestatal -independientemente de cómo la produzca- y al último las provenientes de sistemas privados mediante el uso del viento y el sol.



De acuerdo a expertos, de aprobarse, esta iniciativa va directo contra varios enunciados del T-MEC, lo cual derivaría en juicios en tribunales extranjeros y una paralización de buena parte del nuevo tratado con la consecuente disminución del intercambio comercial preferente entre México, Estados Unidos y Canadá.



La iniciativa de AMLO golpea en el peor momento al casi arranque del T-MEC con el antecedente de que los gobiernos de EU y Canadá, así como organizaciones empresariales de ambos países, se inconformaron duramente el año pasado cuando la secretaria de Energía, Rocío Nahle, paró todas las inversiones en energías limpias.



Como antecedente de esa decisión estuvieron una serie de comentarios de Andrés Manuel López Obrador, como aquel en que se quejó de que los enormes ventiladores que producen energía eléctrica en esa zona, afeaban el paisaje.



Entonces hubo comentarios directos del primer ministro canadiense y del embajador de EU en México, Christopher Landau, y de organizaciones empresariales de ambos países quienes advirtieron que, de persistir en esa línea, irían a un panel internacional de discusión, además del retiro inmediato de las inversiones.



Lo más desafiante, es que esta iniciativa va justo en sentido inverso a una de las políticas más importantes del nuevo presidente de los Estados Unidos, que es la de impulsar las energías limpias y fortalecer el Pacto de París.



Las consultoras internacionales advirtieron que la reforma de AMLO, anula en los hechos la reforma de energía del gobierno anterior, que ya había abierto inversiones importantes nacionales y extranjeras.



Lo que plantea la reforma, indican, es no sólo el fortalecimiento al uso de carbón y del combustóleo, cuando en el mundo se están dejando de usar para dar paso a las energías limpias.



Además esta iniciativa, afirman, no fortalece el ahorro de largo plazo en la generación de electricidad, atenta contra la competencia y generará disputas de inversionistas dentro del esquema del T-MEC y encarecerá el costo y tarifas de energía para los consumidores.



La propuesta de AMLO afecta directamente la confianza de los inversionistas debido al cambio radical de reglas.



Ya los líderes del PRI, PAN y PRD anunciaron que irán a la Suprema Corte a presentar recursos de inconstitucionalidad.



Y mientras, la deuda crece



Las reiteradas promesas de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña por la Presidencia de que con él, México no se endeudaría más, cayó ayer como otras muchas de sus buenas intenciones.



No sólo ha pedido deuda, sino que la heredada creció sustancialmente por su incapacidad de generar crecimiento y desarrollo.



En un informe de Hacienda, se advierte que la severa caída del PIB durante 2019 y 2020 sumada a las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, elevaron la deuda del país en los 12 billones de pesos.



El informe indica que, del 1 de diciembre de 2018, al asumir el poder, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHEFSP) -la medida más amplia de la deuda- ésta se ubicaba en alrededor de 10.55 billones de pesos.



Durante 2019, el primer año de su gobierno, ese saldo se elevó y cerró el año en 10.87 billones de pesos.



Y en el primer semestre del segundo año de gobierno, la deuda total del país se ubicó en 12.07 billones de pesos, con lo que, la deuda se ha incrementado en 1.15 billones de pesos.



Monreal echa atrás propuesta de Martí



El arranque del período de primavera del Congreso se abrió con una propuesta de Martí Batres para reformar la Constitución a fin de permitir que extranjeros puedan ser candidatos a diputados federales.



A nadie engañó Batres, pues su propuesta iba directamente a pretender incluir al norteamericano John Ackerman en las listas de Morena a San Lázaro.



Apenas acababa de plantearlo, cuando una ola de recriminaciones se le vinieron encima al polémico senador.



Ayer, en una entrevista con Raymundo Riva Palacio en Televisa, Ricardo Monreal tiró al bote de la basura la tonta iniciativa de Batres.



’Estaba escuchando esta intervención tuya sobre esta iniciativa del senador Martí Batres. Sólo para decirle al auditorio que era un esfuerzo individual del senador Martí Batres, es su derecho; pero la retiró, no la va a presentar como iniciativa y, por esa razón estamos discutiendo en la nada jurídica.



’No hay ninguna intención de parte del Grupo Parlamentario, como aval de grupo, ni tampoco hay ninguna iniciativa concreta que se haya presentado. Simplemente la enunció y el día de ayer la retiró; retiró su anuncio, porque ni siquiera había llegado a iniciativa.



’Así es que estamos discutiendo en la nada jurídica, no creo que pase esa propuesta, lo digo porque tengo el pulso del Grupo Parlamentario mayoritario y es un momento no propicio ni oportuno para remover esos escombros que ya están sepultados, y que es un momento no disponible, oportuno, correcto para discutir si los extranjeros o quienes nacieron fuera del país puedan, aun cuando tengan residencia en México, acceder a puestos de elección popular en el Congreso. Por lo pronto está disipado y no creo que transite esa iniciativa’.



O sea, otro golpe de Batres que se queda como un swing en el aire.



En cuanto a su propuesta de regular las redes sociales en México, dijo:



’Es una modificación a varios artículos de la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión. Es una ley federal de aplicación también federal y lo que pretende, en términos muy generales, por el tiempo de la televisión, es proteger el derecho a la información y al acceso a la información.



’Y, que no sean los entes privados, aun cuando sean dueños de las redes y de las plataformas, quienes decidan y determinen qué contenido es bueno y qué contenido es malo; qué cuenta de ellos debe de permanecer y cuál debe de eliminarse.



’Es una modificación de artículos, incluso también te adelanto otra primicia: contempla la posibilidad de que los usuarios puedan acudir a un órgano público que decida sobre la pertinencia o procedencia de eliminar el contenido o una cuenta y el usuario, después de la resolución de un órgano autónomo, pueda acudir al juicio de garantías al amparo, frente al particular dueño de las redes y las plataformas.



’Es innovador el propósito. Nada tiene que ver con censura, nada tiene que ver con obstáculo a la libertad de expresión, nada tiene que ver con privar al usuario o al ciudadano de expresar su derecho a hacerlo; al contrario, es proteger el derecho a que lo digas’.



