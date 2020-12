AMLO lanza decálogo contra el COVID: pide evitar fiestas, pero olvida cubrebocas

www.guerrerohabla.com



AMLO llamó a ser responsables en fiestas decembrinas para evitar contagios de COVID (FOTO: Presidencia.)

Lidia Arista

Ciudad de México. Viernes 04 diciembre 2020 .-El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los mexicanos a no realizar ni acudir a ninguna fiesta decembrina para evitar la propagación del COVID-19, sin embargo, entre las 10 medidas que sugirió a los ciudadanos, no incluyó el uso del cubrebocas.



’Ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos’, pidió López Obrador en momentos en que los casos de coronavirus han ido incrementado con cifras récord registradas en la última semana.



López Obrador reconoció que la pandemia sigue dañando y causando estrago, por lo que, y mientras no se tenga la vacuna, ’lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos’.



Hasta la noche de este jueves, México registraba 108,173 muertes y 1 millón 144,643. De acuerdo con la Secretaría de Salud, tan solo en la última semana se reportaron más de 66, 049, es decir en promedio 9,435 cada 24 horas.



El presidente destacó que ahora que está por celebrarse el día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeros de trabajo, el Año Nuevo, los mexicanos deben actuar con responsabilidad para evitar contagios’.



Por ello, propuso 10 medias para evitar contagios, en las que no figura el uso del cubrebocas:



1. Si no tenemos nada qué hacer, no salgamos a la calle.

2. Si es necesario salir, guardar la sana distancia.

3. Evitar visitas, para lo cual propone comunicarse por teléfono.

4. Reunirse solo entre habitantes de la misma casa.

5. No realizar fiestas ni reuniones con familiares o amigos.



7. Si se presentan síntomas, hacerse la prueba.

8. De ser necesario, acudir pronto a la clínica, centro de salud u hospital más cercano en busca de atención.

9. Dejar los regalos de navidad para otro momento. ’Regala afecto, cariño, amor, no lo compres’.

10. El gobierno ampliará el número de camas, equipos, enfermeras, doctores. ’Es mejor prevenir que lamentar’.



López Obrador recordó que su gobierno no establecerá prohibiciones ni toques de queda a los ciudadanos, pero los llamó a aplicar las medidas de prevención del SARS COV-2.



’No soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda, puede parecer utópico romántico, pero como siempre lo he dicho, y lo sostengo: prohibido prohibir’, destacó.



Esta semana, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó un convenio con Pfizer para la elaboración y suministro de 34.4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, de las que 250,000 llegarán en las próximas semanas.



Según las estimaciones, el 10 de diciembre la vacuna podría ser aprobada por la Administración de Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, por lo que a México llegaría días después



Ante el repunte de casos de contagios de coronavirus, el presidente López Obrador informó que su gobierno busca contratar más médicos e indicó que en la Ciudad de México se preparan 500 camas más de terapias intensivas con ventiladores.



’Vamos ampliar el caso de la Ciudad de México para la semana próxima, yo creo que vamos a tener 500 camas más para terapia intensiva con ventiladores y especialistas ya estamos trabajando en eso", comentó.



Sobre la contratación de personal del sector salud, informó que se lanzó una convocatoria para contratar a médicos para relevar a los que ya muestran cansancio por estos meses de batalla frente al COVID-19.



’Vamos a seguir contratando médicos, formándolos, capacitándolos; tiene que haber relevo porque ya es mucho cansancio, la fatiga y necesitamos imprimir nuevos apoyos para tener mejor atención y hospitales", anunció.