¿AMLO le apuesta a Trump para el 2025?

La salida de un presidente en México, en los últimos sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, no ha sido tersa. Incluso desde la caída de Gustavo Díaz Ordaz, muchos de los cercanos colaboradores han caído en prisión. Por ello, cada presidente asegura su salida con un sucesor que le cuide las espaldas.

Son acuerdos no escritos, pero que conforme se estudia la historia del país, en el México post revolucionario, se aprecian esos compromisos entre el presidente entrante y el saliente. Se vuelven intocables, pese a todo. Nadie tiene asegurado que esas espaldas estén bien protegidas.

Todo esto te lo platico, debido a las últimas decisiones de Andrés Manuel López Obrador para con el vecino del Norte, con el cual compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera y somo socios comerciales.

Primero, como es muy sabido, el viaje a Washington, donde ni le hizo ni un guiño a Joe Biden. Después, la tardanza en su reconocimiento como Presidente Electo; lo hizo hasta el 6 de enero, día de la toma violenta del Capitolio de simpatizantes de Donald Trump. Por si fuera poco, envío una ley para limitar la presencia de agentes extranjeros; el mensaje es para la DEA, CIA, DNS y otras corporaciones estadunidenses (las de la izquierda latinoamericana, sin claridad).

La cereza del pastel fue la divulgación del expediente de la investigación que s ele sigue al general Salvador Cienfuegos en Estados, por nexos con el crimen organizado. Esto, no solo molesto a los funcionarios de Biden, sino al Poder Judicial que es trans gobierno.

Quizá pase en mente de los asesores de AMLO, el hecho que Trump, no está muerto políticamente. Para los republicanos es un cheque de 70 millones de electores y ese capital lo explotará. Ya conoce el camino y, en la mente del hasta hoy presidente de Estados Unidos es la reelección.

En el 2025, podría regresar al poder y se convertiría en el amigo de AMLO incondicional. En los momentos en que deje el poder el mexicano.

Es una teoría que daría una explicación al comportamiento diplomático que aplica el canciller Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes a suceder a López Obrador; el más fuerte por el momento.

La historia se escribe de esos pequeños detallitos, que perfilan un futuro (con Biden) muy complicado para México. No debemos olvidar que con Estados Unidos, no es amistad… sólo intereses.

PODEROSOS CABALLEROS

CLAUDIA PAVLOVICH

El próximo 27 de enero y por los siguientes cuatro meses, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich ocupará la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La estafeta la recibirá de Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y actual presidente de la Conago. Claudia es la segunda mujer en tomar el liderazgo de la Conago. La primera fue Amalia García Medina, de Zacatecas. Uno de los retos es el seguimiento al proceso de aplicación de las vacunas y la reactivación económica de los estados.

SUBCONTRATACIÓN

Hoy se reanudan las mesas de trabajo entre iniciativa privada, autoridades y sector laboral para llegar a consensos en materia de subcontratación. Vamos a ver qué ocurrirá en el Legislativo, con el ’lineazo’ marcado por López Obrador, en contra de las outsourcings. El año pasado habían logrado acuerdos entre gobierno, sindicatos, empresarios y legisladores, pero la 4T encontró el camino para cuestionar y convertir esa actividad empresarial como un instrumento para tener controlados a 5 millones de trabajadores. No deben desaparecer, pero sí establecer reglas y sanciones para que no se abuse del trabajado y se cumpla con el pago de obligaciones fiscales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BAKER MCKENZIE

Con el objetivo de impactar de forma positiva a las comunidades donde opera, Baker McKenzie, liderado por Raymundo Enríquez, socio administrador, la única firma legal en México en contar con una agenda en RSC, lograron su adhesión a la Red Local del Pacto Mundial y orientaron sus acciones a los ODS de la Agenda 2030, lanzaron programas de Flexibilidad, Familia y Apoyo a la Lactancia. Promueven la equidad de género, desarrollaron el programa de gestión ambiental B-Green, para reducir su huella de carbono, fortalecieron sus programas de Pro Bono y Servicio Comunitario y consolidaron una cultura interna de Compliance, con un programa único en el mercado que da seguridad a sus clientes sobre la forma en la que operan. Buen trabajo.

