AMLO le da una cátedra al mundo

Impide en la OPEP mayor pobreza



Rescata 1,811 mdd para ventiladores



Ayer se produjo el mayor triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador al impedir en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) la pérdida de 300 mil barriles de petróleos diarios que al año importan 1,811 millones 130 mil dólares, al cotizarse a 16.54 dólares el barril. ¿Por qué tomó esa medida que a tanto ingenuo le pareció una irresponsable locura? ’Siento que fue bueno el acuerdo y que nosotros vamos a apoyar a la economía popular. Primero el bienestar del pueblo, después el bienestar del pueblo y al final y siempre, el bienestar del pueblo’, argumentaría el pasado viernes, al explicar su conducta ante las principales potencias petroleras y el mismo mundo… Hagamos historia de la primera de muchas ingenuidades periodísticas del pasado 9 de abril: Nahle se radicaliza ante la OPEP y compromete a Hacienda, diría el encabezado de la columna Historia de Negocios de El Universal, de un aprendiz de brujo, Mario Maldonado, al abordar el abandono de la secretaria de Energía, Rocío Nahle de la reunión de OPEC+, en busca de una reducción de la producción petrolera para subir los precios. ’Fue una negociación inédita, no solo porque se dio en un contexto de crisis económica y sanitaria por el Covid-19, sino también por la negativa de México a ceder en los acuerdos y alargar la reunión virtual hasta siete horas debido a que pidió consultar varias veces las decisiones con el presidente Andrés Manuel López Obrador’. El inexperto articulista, Maldonado, condenó esa reacción de la funcionaria mexicana porque, en su ingenua opinión, ’puso en riesgo las negociaciones y junto con ello el prestigio del país, que pasó de ser visto como un facilitador de acuerdos a uno que los dinamita’ (Cómo extraña a los presidentes ’facilitadores’ del PAN y el PRI). Un millón 781 mil barriles diarios produce México y proyecta 1.9 millones al cerrar 2020. Y ’Nahle compromete a Hacienda’, según el infantil analista, porque ese jueves el barril de petróleo de México cerrá en 16.54 dólares contra los 49 dólares originales, ’y los 24 dólares que prespuestó Hacienda en sus ajustes el pasado 1 de abril’. Pero el colmo de la ignorancia del columnista es esto, dice: ’Así, la reacción inédita de México en una reunión de la OPEP no solo pasará a la historia como algo negativo para el país y sus relaciones con el resto del mundo, sino que pone aún más en riesgo las finanzas de Pemex y del gobierno…’ El problema es que ese pobre periodismo repercute en otros ámbitos periodísticos todavía más pobres. Aquí en Aguascalientes, la columna política de un periódico local comentó la misma salida de Nahle de la reunión virtual de la OPEP, obviamente, mal informada y escrita con los pies: ’Mientras el presidente decía esto (el prestigio de México en el extranjero) horas más tarde Rocío Nahle era señalada, sobre todo en redes sociales (he ahí la fuente) por haber dejado en ridículo al país’. ¿Deveras? … Qué pena dan muchos presuntos periodistas, por la flojera de meterse a investigar la realidad de las cosas. Porque lo que acaba de hacer el presidente López Obrador, a través de la secretaria Nahle, es inédito en toda la historia de México; no lo habían hecho ni Benito Juárez, Lázaro Cárdenas o Adolfo López Mateos, porque al Benemérito lo invadieron Francia, España e Inglaterra en 1838 cuando decretó una moratoria al pago de la deuda externa; el Tata tuvo que pasar la charola a los mexicanos para indemnizar a las petroleras extranjeras expropiadas en 1938; y López Mateos en 1960, al nacionalizar a dos empresas extranjeras que solo energizaban e iluminaban al 44% del país… La crónica del periódico El País no se quedó atrás, quizá porque España solo produce unas 87 mil toneladas de crudo como en 2018, cada una de las cuales equivale a casi 42 mil barriles. Ayer publicó: ’México es un país que no ha dejado de perder cuota de mercado -y, por tanto, importancia- en el panorama petrolero internacional, se resistía. Este domingo, al filo de la reapertura de los mercados y a través de una videoconferencia, Riad, Moscú y el resto del cartel ampliado han logrado vencer las resistencias mexicanas (?) aceptando lo que buscaba el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: reducir al mínimo su cuota de recortes en un momento crítico para su economía… Serán finalmente 100.000 barriles, lejos de los 400,000 que se pedían inicialmente’.

LA COSA ES QUE…

Desde su fundación en 1960, a iniciativa de Venezuela que hoy es el patito feo, aunque también el país con más petróleo en el mundo, nunca, nunca, la OPEP consideró a México, y ningún presidente mexicano la había contrariado jamás. Si México, que ha perdido producción en los últimos 14 años, aceptaba reducir la producción diaria de 300 mil barriles habría dejado de aplicar a sus políticas sociales más de mil 811 millones de dólares (75’463,750 pesos) en los próximos 12 meses. Ahora podrá comprar unos 239 ventiladores más, de poco más de 316 mil pesos cada uno para pacientes del Covid-19; qué tal.