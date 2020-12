AMLO le entra al proceso electoral de 2021: ’no permitiremos que nos ganen’

En una accidentada gira por Baja California, en la que de nuevo enfrentó reclamos -ahora también contra el gobernador morenista Jaime Bonilla-, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a PRI y a PAN, y a quienes buscan alianzas en su contra, que como cabeza del movimiento liberal que representa Morena, no permitirá el regreso de ’los conservadores’, ni tampoco retrocesos.



Así, al hablar durante la inauguración de la ampliación del hospital rural San Quintín del IMSS-Bienestar Baja California, indicó que, por diarios, redes sociales sabe que el PRI y el PAN tramitan su alianza para enfrentar a su gobierno a los candidatos de Morena.



’Esto es importante, el que, como lo hemos dicho siempre, que haya dos grandes agrupamientos, como ha sido la historia de México y la historia del mundo, dos corrientes: la corriente liberal y la corriente conservadora.



’Por eso ahora se están quitando las máscaras los que engañaban que eran distintos y se están uniendo. Qué bien que esto esté pasando, que no haya simulación, que no haya hipocresía.



’Por lo que a nosotros nos corresponde, vamos a respetar todas las expresiones políticas, sobre todo el derecho a disentir… pero también vamos a defender el que sigamos llevando a cabo la transformación que necesita México.



’No vamos a permitir fácilmente retrocesos, no queremos que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, queremos heredar a las nuevas generaciones un México verdaderamente justo, igualitario, fraterno, un México libre, democrático, soberano, por eso es nuestra lucha.



’Y todo se va a seguir desenvolviendo, y eso también lo celebro, por la vía pacífica, por los cauces legales, por la vía electoral, por la vía democrática, y estamos abriendo las avenidas, estamos abriendo los cauces para que todo se dirima de manera democrática’, agregó.



Lo obvio es que como Presidente de la República está violando la norma constitucional y electoral al emitir estos comentarios que buscan obviamente influir en votantes en favor de Morena.



Ya metido de lleno en este camino, indicó:



’Hay hacia adelante dos posibilidades para aclarar diferencias, para que el pueblo, que es soberano, decida hacia adelante.



’Tenemos una elección el año próximo, no sólo va a haber elecciones en 15 estados para gobernadores, sino se va a renovar también la Cámara de Diputados, que es fundamental en lo que corresponde a las facultades del Poder Legislativo.



’Nada más es cosa de pensar que la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto y es una función clave porque durante el periodo neoliberal no les importaba el presupuesto. Se usaba el presupuesto para comprar lealtades, para comprar conciencias, para comprar votos, se repartía, había partidas de moches para todos.



’Imagínense que en tres años, cuando estaba Carstens de secretario de Hacienda, el presupuesto se aprobó por unanimidad tres años consecutivos.



’¿Por qué se repartía el presupuesto?



’Porque de esa manera se garantizaba tener el control político, era una especie de maiceo de la época porfirista’, subrayó.



Recordó que Porfirio Díaz decía a sus opositores que en su camino había ’plata o plomo’, es decir que si continuaban con su oposición podrían morirse y en cambio si cedían ante él, podrían obtener dinero.



Otro de sus dichos, cuando alguien se oponía, era:



’Ese gallo quiere maíz’, y entonces maiceaban al gallo o sea lo sobornaba.



’Ese maiceo se practicaba hasta hace muy poco en nuestro país, repartían a diestra y siniestra el presupuesto.



’¿Por qué?



’Porque lo que les importaba era entregar los contratos para la privatización de la industria eléctrica, del petróleo, entregar concesiones. Esa era la función del gobierno, el gobierno estaba para facilitar el saqueo, estaba como un instrumento, un comité, al servicio de una minoría que hacía negocios jugosos al amparo del poder público.



’Por eso, ¡qué les va a importar el presupuesto! Lo utilizaban para sobornar.



’A nosotros sí nos importa mucho el presupuesto, por eso estamos ahorrando, evitando la corrupción, cancelando fideicomisos, fondos que se manejaban de manera discrecional.



’¿Por qué estamos nosotros tan interesados en que se tenga presupuesto, en que no haya derroche, en que no haya corrupción, que no haya sobornos, que no haya moches?, porque ese dinero se está entregando al pueblo, como nunca se está acopiando el presupuesto. Ahora el presupuesto es verdaderamente dinero del pueblo y es un instrumento fundamental para el desarrollo de México. El gobierno no está sólo dando concesiones, contratos. El gobierno está invirtiendo el presupuesto en bienestar y en desarrollo’, afirmó.



Es por eso, dijo, que no se permitirá que la oposición (PRI-PAN) gane en 2021.



’Por eso, las elecciones del año próximo van a ser muy importantes, porque los conservadores van a querer regresar, regresar al manejo faccioso del presupuesto, para que no le llegue el apoyo a la gente’.



Y dijo que una muestra del peligro que representa la alianza PRI-PAN está en que, cuando en el Congreso se votó la iniciativa para la pensión a los adultos mayores, y la de niñas, niños, con discapacidad o para el apoyo con becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos y para que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos, cuando se reformó el artículo 4º constitucional, ’un partido de esos conservadores’ (PAN), que no voy a mencionar, votó en contra, un partido que dominó durante muchos años’.



’Entonces, eso es lo que vamos a resolver el año próximo, eso es lo que está en juego en las elecciones.



’Pero todavía en el 22 tenemos otra cita con la historia, porque decidimos nosotros que se aplique la revocación del mandato y yo me voy a someter a una consulta ciudadana. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución, en el primer trimestre del 2022 se le va a preguntar al pueblo de México: ¿Quieres que continúe o que renuncie el Presidente de la República?, porque el pueblo pone y el pueblo quita.



’Entonces, que no coman ansias los conservadores, hay esos dos momentos importantes, trascendentes.



’El año próximo, 2021 y 2022, yo estoy seguro que va a ganar el movimiento liberal, las fuerzas progresistas, le van a ganar al partido conservador, al partido de la corrupción, al partido de los privilegios’.



Tenemos pues a Andrés Manuel López Obrador de lleno en la campaña electoral de 2021.



Por falta acuerdo en el Senado, permanece Cuevas en IFT



Ricardo Monreal, el mago de los acuerdos parlamentarios, a veces no logra sacar el conejo de la chistera.



Es por ello que la semana anterior no logró la votación suficiente en el Senado para elegir al nuevo presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.



Mientras no logre concretar este apoyo, Adolfo Cuevas se quedará al frente del IFT.



El caso es que mientras tanto en el IFT se da una mini-guerra alrededor de este cambio en la presidencia. Recordemos que en julio hubo varios comisionados que promovieron una modificación al Estatuto Orgánico del IFT para limitar la facultad del presidente Interino en la designación de funcionarios.



Tonterías, porque todos saben dentro y fuera que en eso manda el Senado.



Osuna en primera línea con AMLO en BC



Sin duda, la gira de AMLO por BC fue electoral. Lo sobresalientes en esto es que el senador Gerardo Novelo Osuna (suplente del senador con licencia por ser gobernador, Jaime Bonilla) estuvo al lado del Presidente. No hay que recordar que hoy mismo está ya en juego la encuesta de la cual saldrá el candidato a sustituir a Bonilla en junio próximo. ¿habrá enroque? ¿Bonilla regresará al Senado y Novelo Osuna irá a la gubernatura? Adivine usted.



