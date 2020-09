AMLO: Lo cierto es que los firmantes querían suprimir ese debate ´amordazar´ al Presidente y reinstaurar el monólogo que existió hace 2 años

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, presentó una carta de ciudadanos que respondieron al escrito firmado por 650 intelectuales, quienes pidieron que se respete la libertad de expresión.



El Mandatario expresó que esta carta de ciudadanos no tuvo tanta difusión como la anterior, por lo que decidió mostrarla en su conferencia matutina.



La carta se titula "Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra", y en ella se plantea que, en lo que va del presente Gobierno, nadie ha sido presionado al silencio por parte del Ejecutivo federal, y afirman que el debate público está más vivo que nunca en la historia moderna del país.



El Presidente de México, señaló, "lo que es claro es que los firmantes querían suprimir ese debate, ’amordazar’ al Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral.



Estamos, pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión y que es, en realidad, un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas", indican los ciudadanos.





En esta carta, se subraya también que existe un repudio popular padecido por los intelectuales, el cual, afirman, no es producto de las expresiones del presidente sino consecuencia de la deshonestidad intelectual y de la complicidad para con un grupo gobernante que dejó en ruinas al país.



"Ante quienes operaron como privatizadores de la palabra, celebramos y defendemos con toda convicción la irrestricta libertad de expresión y el estado de derecho que el Ejecutivo federal impulsa en el país", indica la carta.



Este texto fue promovido por un grupo de ciudadanos y se encuentra en línea; fue abierto para ser firmado a las 14:00 horas del 18 de septiembre. Hasta el domingo por la mañana, contaba con la signatura de 28 mil ciudadanos, de acuerdo con el propio documento.



El 17 de septiembre, más de 650 periodistas, cineastas, artistas, comunicadores, escritores, entre otras personalidades, firmaron un desplegado en el que piden al presidente de México respetar la libertad de expresión.



"El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios", indica este documento dado a conocer por el periodista León Krauze, a través de su cuenta de Twitte.



MANIFESTACIONES DE FRENAAA PASARON DE AUTOS A CASAS DE CAMPAÑA



El Mandatario federal dijo que se respetarán las protestas del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) y que ya ve un avance en ellas, pues pasaron de automóviles a casas de campañas.



"Pues es su derecho de ellos (el de manifestarse), hay que garantizarlo, nada más que tiene que ser auténtico; no son manifestaciones en carro, ahora pues fue un avance porque ya es una manifestación de otro tipo y ya son casas de campaña".



Señaló que respeta la protesta, pero llamó a los dirigentes de FRENAAA a que se queden en las casas de campaña y que no se vayan a dormir a hoteles.



"Yo caminé por mucho tiempo y me quedaba en el campamento, y cuando estuve en casa de campaña ahí dormía, por eso tengo autoridad de decirle a los dirigentes que se queden con sus simpatizantes", agregó.



Desde el sábado, FRENAAA inició un plantón en Avenida Juárez con el objetivo de pedir la renuncia del presidente López Obrador.



Su objetivo era llegar hasta el Zócalo, pero eso se les impidió. El presidente de México dijo que eso fue para evitar confrontaciones, ya que se estaban llevando a cabo otras manifestaciones.



MEXICO Y EU LLEGAN A ACUERDO SOBRE TRANSITO EN FRONTERA ANTE COVID-19



El Presidente informó que México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre tránsito en frontera ante la pandemia por covid-19, lo cual será anunciado con detalle mañana por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



Dijo que este acuerdo se dio a conocer en la reunión de seguridad de hoy e "incluso el fin de semana tanto el presidente Trump como Mike Pompeo mencionaron que es muy buena la relación con México, los dos hablaron que es una relación inmejorable".



EL Ejecutivo federal, dijo que con Estados Unidos "no hay temas de confrontación", e incluso en materia de libre tránsito de personas y mercancías "eso está resuelto y de eso no hay problema".