AMLO: Lo que se dio a conocer sobre número de defunciones por contagios generó preocupación en el país, que pasó de 500 a mil de un día para otro

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia en Palenque, Chiapas, es de reconocerse el trabajo que está llevando acertadamente en su entidad, el gobernador, Rutilio Escandón Cárdenas, en materia de seguridad, ya que todos los días, como se hace a nivel federal, se reúne con autoridades para recibir el informe sobre este asunto.



El Ejecutivo federal dijo, "en el caso de Chiapas, la mesa que atiende el asunto de inseguridad, es encabezada por el gobernador; es la mesa que mejor funciona porque no faltan, no manda a representantes sino el que el gobernador asiste’.



Señaló que el problema de la inseguridad no se puede delegar; por eso en Chiapas hay buenos resultados, porque el gobernador está participando.



AYER HUBO MENOS FALLECIDOS POR PANDEMIA



El Mandatario federal, llamó a la calma luego de que ayer se actualizará la cifra de muertos a causa de la pandemia, señalando que los decesos reportados ayer son debido a la actualización de datos; por lo que llamó a la población a seguir manteniendo la calma y seguir aplicando las medidas de sana distancia y resguardo.



"Lo que se dio a conocer ayer sobre el número de fallecidos por la pandemia, esto generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a mil fallecidos.



Luego de que ayer de acuerdo a esta información fue el día con más fallecidos; quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad.



Y no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas.



"Eso lo quiero dejar muy claro, eso lo explicó el doctor López-Gatell por la tarde, pero es importante que se sepa; ayer hubo menos fallecidos que los mil registrados; esto lo podemos observar bien en lo que ocurre en el Valle de México.



"Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas; desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando.



Manteniendo sana distancia y quedándosenos en casa; pero que también no haya psicosis, no haya terror; que al mismo tiempo no hagamos caso al amarillismo".



El titular del Ejecutivo, estableció que ahora que se están retomando las actividades productivas quien quiera aplicar pruebas rápidas de covid-19 de detección lo podrán hacer.



"Vamos a seguir actuando de la misma forma sin prohibir de quien quiera hacer las pruebas rápidas pueda hacerlo.



Nosotros de acuerdo a los especialistas pensamos que la manera en que se hacen las pruebas en México es lo más correcto pero no nos oponemos a que se hagan ahora que se están retomando las actividades.



Está demostrado que hay un porcentaje de falta de eficacia de las pruebas, que no siempre resultan ciertas pero no está de más".



El presidente indicó, a la fecha, debido al covid-19, en México se han perdido 900 mil empleos; siendo que en mayo, de ese total se perdieron 354 mil.



Sin embargo, confió que a partir de junio comenzará el repunte en este aspecto.



El primer Mandatario refirió, ’900 mil empleos se han perdido, según el IMSS; los datos de abril del seguro social significaron una pérdida de 555 mil de empleos perdidos.



Nos quedamos con menos de 20 millones en el seguro; en mayo, los que no nos ven con buenos ojos, aseguraban que iba a descender la cifra de empleo, hablaban de pérdida de hasta 700 mil.