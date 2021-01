AMLO: Los personajes cercanos al Presidente que han fallecido por COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la tarde de ayer domingo que dio positivo a coronavirus COVID-19 y fue él mismo quien confirmó que sus síntomas son leves y ya recibe atención médica.



Luego de la noticia sobre AMLO, vale la pena recordar a los funcionarios y personajes cercanos al Presidente que han fallecido a causa del coronavirus o por otros motivos, pero en medio de la actual pandemia que vive el mundo.



Úrsula Mojica Obrador, prima hermana

Úrsula Mojica Obrador, prima hermana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien permaneció hospitalizada por COVID-19, falleció la mañana del viernes 24 de julio de 2020 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.



La información fue dada a conocer a través de las redes sociales por personas cercanas a su familia y activistas de Morena.



Mojica Obrador ingresó al Hospital del ISSSTE en Tampico, el 2 de julio. Después fue trasladada al hospital Beneficiencia Española de la misma ciudad.



Tenía 69 años de edad y era considerada en situación de riesgo porque era hipertensa y con grado 3 de obesidad.



Dos semanas antes, el esposo y un hijo de Úrsula Mojica Obrador también fallecieron a causa del COVID-19, según medios locales.



Candelaria Beatriz López Obrador, su única hermana

Candelaria Beatriz López Obrador, la única hermana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, falleció el miércoles 18 de noviembre, de acuerdo con fuentes de Palacio Nacional.



Candelaria era profesora, tenía 56 años y vivía en Chiapas; la hermana de AMLO no participaba en política, a diferencia de sus hermanos Pío y Arturo.



De manera extraoficial se conoció que el deceso ocurrió por un infarto en el Hospital Militar de la Ciudad de México y no por coronavirus, aunque su muerte sucedió durante la actual pandemia.



Delfino López Aparicio, diputado federal de Morena

El grupo parlamentario de Morena, partido al que pertenece y lidera el Presidente López Obrador, informó el domingo 20 de diciembre sobre el fallecimiento del diputado federal, Delfino López Aparicio.



El anuncio se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de Morena, en un mensaje en el cual no se especificaron las razones del lamentable deceso, aunque en redes sociales circuló la versión de que perdió la vida por COVID-19.



López Aparicio fue el tercer diputado de la legislatura que fallece. El primero fue Roger Aguilar Salazar quien padecía Leucemia en 2018; luego, el legislador por el Partido Encuentro Social (PES) Miguel Acundo, quien perdió la batalla frente al COVID-19 luego de semanas de permanecer hospitalizado luchando contra este virus.



Armando Manzanero, cantautor yucateco

Aunque no formaba parte de su Gabinete, ni de la política como tal, AMLO lamentó la muerte del cantautor mexicano Armando Manzanero, dada a conocer el lunes 28 de diciembre por la mañana.



"Tengo que lamentar el fallecimiento de don Armando Manzanero, es algo muy triste. Don Armando Manzanero es un gran compositor, de lo mejor del país, además, un hombre sensible, también en social", dijo Andrés Manuel en su conferencia matutina.



AMLO aseguró que fue un gran compositor y también un gran representante de autores y compositores de México.



Armando Manzanero, originario de Yucatán, perdió la vida la madrugada de este lunes tras luchar contra el COVID-19, noticia que fue confirmada por Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.



Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de Becas para el Bienestar

Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno federal falleció la mañana de lunes 11 de enero de 2021, así lo informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Durante su conferencia matutina, AMLO fue informado del deceso de la funcionaria quien la semana pasada dio positivo a COVID-19 y, desde entonces, el titular del Ejecutivo afirmó que se encontraba mal de salud.



