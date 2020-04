AMLO MALO, no da a conocer la cifras reales de muertos y contagios de COVID-19

En México preocupa que el Gobierno de Andrés Manuel López obrador esté maquillando las cifras de infectados por Covid-19, en un claro intento por aparentar que no pasa nada y que todo está bajo control, señaló el diputado local de Coahuila Gerardo Abraham Aguad. (Periódico el Zócalo).



’Dar diagnósticos falsos a los enfermos de Covid-19 en un afán de control político-estadístico para ocultar el fracaso de un gobierno, es una acción que vulnera derechos múltiples, individuales y colectivos’. ’Si el gobierno está enfrentando una crisis sanitaria con escasez de recursos, está optando por una medida harto conocida: subdiagnosticar, así lo llaman los médicos, o dar diagnósticos erróneos a los pacientes, en aras de cubrir el expediente y hacer como que si cumple’ señalo Abraham Aguad.



De igual forma, ciudadanos mexicanos han denunciado en plataformas digitales que las autoridades manipulan las cifras de casos de la COVID-19 y que los enmascaran como ’neumonía atípica’.



Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), declaró que podría ser cierto el incremento en reportes de ’neumonías atípicas’, especialmente aquella conocida como la aguda intersticial bilateral a las que ’no se les han hecho pruebas de COVID-19’. ’Si no hay evidencia de prueba positiva para influenza o COVID-19 no se puede asumir que sea neumonía por influenza o por COVID-19’, remarcó el especialista. (Baja Press).



NUEMONÍA ATÍPICA



En el mes de marzo, la ciudad de Toluca en el Estado de México, se contabilizaron aproximadamente 70 fallecimientos a causa de ’neumonía atípica’, que contrasta con el promedio mensual de defunciones. (Canal44). Ante estos datos representantes de la Unión de Funerarias del Valle de Toluca, pidieron al sector salud indicar exactamente las causas de los decesos debido a la pandemia del coronavirus. Piensan que fueron mal diagnosticados y fallecieron por COVID-19.



La revista Proceso dio a conocer que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) murió el 29 de marzo por ’neumonía atípica’, luego de ser ingresado a un hospital del ISSSTE con sintomatología del Covid-19. Los estudios para saber si los síntomas que padecía eran provocados por la enfermedad del nuevo coronavirus estaban programados para el lunes 30 de marzo, pero ya no se los pudieron realizar ya que había muerto.



’Lamentablemente falleciendo el día de hoy domingo 29 de marzo, siendo el ’diagnóstico’ del fallecimiento ’neumonía atípica’, desconociendo si se debió a coronavirus’, revela la tarjeta informativa. La FGR no ha informado oficialmente las causas de la muerte del agente.



PERSONAL DE SALUD Y ESTADOS REPORTAN ’NUEMONÍA ATÍPICA’



Personal del sector Salud del estado de Veracruz asegura que pacientes diagnosticados con ’neumonía atípica’ podrían tratarse de casos de coronavirus; sin embargo, los hospitales no les realizan las pruebas del COVID-19. Personal de sanidad afirma que la orden al interior de los nosocomios es hacer las pruebas para coronavirus sólo cuando se trate de pacientes en riesgo, para corroborar que se trata de esa enfermedad. (Palabras Claras).



Por ello advirtieron que las cifras oficiales sobre los enfermos no son acordes a la realidad, lo que se comprueba con el poco avance del coronavirus en la entidad. Advirtieron que en la Clínica 11 del IMSS, en el ISSSTE y en el hospital Civil de Xalapa se está concentrando el problema.



En el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, un habitante llego al Hospital General de esa localidad, con síntomas de tos, dolor de garganta y fiebre. Permaneció internado con diagnóstico de ’neumonía atípica’ en un área del nosocomio y tras unas horas falleció, su estatus de defunción en su expediente ’fue neumonía atípica’. (Pulso de San Luis)



De acuerdo con un amigo de él, la sospecha es que tenía Covid-19, porque les recomendaron a sus familiares incinerar el cuerpo y no efectuar velorio alguno, además de que trabajadores de la Secretaría de Salud acudieron al domicilio a aislar a la familia, por sospecha de la enfermedad pandémica. Personal del hospital donde fue atendido, aseguran que por órdenes de Secretaría de Salud del estado de San Luis, están calificando como ’neumonía atípica’ a todos los casos que parezcan sospechosos de Covid-19, sin que se establezcan los protocolos de acción para atender a personas con este padecimiento altamente contagioso.



En el estado de Chihuahua, trabajadores del IMSS en Parral han manifestado que no hay equipo para dar atención a las personas que se encuentran enfrentado la crisis de salud, agregan que existe mucho temor por el riesgo de un contagio. Los trabajadores de sanidad indican que en IMSS de Parral hay dos personas aisladas bajo tratamiento de ’neumonía atípica’ y no hay manera de determinar si pueden ser consideradas como sospechosos o contagiados del virus. (El Monitor de Parral).



En Xalapa, Veracruz, médicos y enfermeras de las clínicas 11 y 71 del IMSS, así como el Centro de Especialidades ’Dr. Rafael Lucio’, han tenido temor y relatan que actualmente los hospitales están llenos con pacientes que son diagnosticados con ’neumonía atípica’ o influenza sin que sean comprobados. (La Silla Rota).



Sobre las indicaciones de la Secretaria de Salud de Veracruz ’ellos dicen que no tiene relevancia que identifiques a un paciente con coronavirus porque se van a tratar igual a los otros cuando tengan dificultades respiratorias, pero ellos en sus números siguen iguales y ’aquí no pasa nada’ y a estas alturas ya con esas temperaturas es mentira que los hospitales van a seguir llenos con personas con influenza y enfermedad respiratoria’, señaló uno de los trabajadores.



’Sí hay, ya está esto aquí, pero mientras las autoridades quieran seguir tapando con el dedo y la gente les siga creyendo esto va a seguir así. Esta fase 2 va a durar dos semanas antes de que pasen a la fase 3, pero hay mucha infección’ denuncian doctores del IMSS.



En Irapuato, estado de Guanajuato, trabajadores del IMSS también se han manifestado. Señalan que hay casos de muerte por ’neumonía atípica’, muy sospechosos, cuyas pruebas se extraviaron deliberadamente mientras se habla de un posible medico contagiado.



Una trabajadora sanitaria asegura que en el quinto piso, hay pacientes sospechosos que no han sido confirmados, pues sus pruebas aparentemente se extraviaron. ’Nos comentan que hay mucha demanda, no es suficiente, hay muchísimas pruebas en las cuales digamos están en proceso y que pronto van a entregar, esa es su justificación para no decir dónde están esas pruebas, o lo qué ha pasado con esas pruebas’.



ITALIA PRESENTÓ CASOS DE ’NEUMONÍA ATÍPICA’ Y AHORA ES DEVASTADA POR CONORAVIRUS



El doctor Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de Investigación Farmacológica de Mario Negri emitió un reporte médico en donde asegura que Italia registró un brote de neumonía atípica semanas antes del Covid-19. De acuerdo con la información, la región más afectada por esta situación fue Lombardía, Italia; una de las zonas con más número de casos de coronavirus actualmente. La neumonía atípica se presentó en casos específicos de adultos mayores de 60 años, lo que llama de manera importante la atención. (Grupo Formula).



CONGRESO PIDE TRANSPARENCIA Y DATOS CLAROS



El Congreso del Estado DE Coahuila se pronunció por la transparencia diaria de las cifras de los casos de neumonía atípica, influenza y otras enfermedades de síntomas similares al COVID-19.



Durante la sesión del pleno se respaldó la propuesta del diputado Gerardo Aguado Gómez, para solicitar a la Secretaría de Salud Federal que en coordinación con las autoridades sanitarias locales y las instituciones de salud, implemente un sistema de información nacional que diariamente informe con seriedad acerca de las personas diagnosticadas con estos padecimientos.



La Ley General de Salud establece en el Artículo 136 que es obligatoria la notificación a la Secretaría de Salud o a la autoridad sanitaria más cercana, inmediatamente, en los casos de cualquier enfermedad que se presente en forma de brote o epidemia



Por otra parte, el mencionado ordenamiento dispone en materia de derecho de acceso a la información sanitaria, que se deberá promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud.

(El Diario de Coahuila)