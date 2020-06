AMLO manda mensaje a gobernadores rebeldes vía Alfaro: esto también te puede pasar a ti…

Experto en administrar conflictos, Andrés Manuel López Obrador ha encontrado el campo perfecto en su confrontación con el gobernador de Jalisco, para enviar un fuerte mensaje al creciente grupo de gobernadores en rebeldía a su mandato, de abierta oposición a la 4T, y para regresarlos al carril de la cooperación sumisa y silenciosa.



Para AMLO era ya más que urgente y necesario descarrilarlos, disminuirlos, bajarlos del camino del levantamiento y del rompimiento en que andan al menos un tercio de los 32 gobernadores.



No hace mucho el aguerrido panista Javier Corral, gobernador saliente de Chihuahua planteó la revisión del Pacto Federal que data de 1824 y sobre el que opera la República presidencialista, centralista.



Los otros mandatarios rebeldes hablan cada vez con mayor insistencia de la revisión y reorientación del Pacto Fiscal para llevarlo a un reparto más equitativo de las multimillonarias prerrogativas tributarias, pero sobre todo para disminuir, acotar, la discrecionalidad con que las maneja Andrés Manuel López Obrador.



No pocos estados, Jalisco y Nuevo León, Guanajuato y Querétaro, Tamaulipas y Coahuila se quejan de que aportan más de lo que reciben. Incluso ese malestar se expresa a nivel ciudadano con un fuerte y creciente sentimiento de separación.



No es raro ver hoy en redes sociales de mexicanos de estados norteños el comentario de que si AMLO sólo quiere al sureste, porque es ahí donde invierte hoy todo el dinero recolectado en el país, especialmente en la construcción de la refinería de 2 Bocas, el Tren Maya y en sembrar árboles en Chiapas y en el Transístmico y nada en el norte de México, ’pues vámonos y que él se quede con el sur’, afirman.



El ambiente separatista y de inconformidad crece.



Y eso se expresa a nivel político y de gobierno en los constantes encuentros de los gobernadores, Diego Sinhué Rodríguez, PAN, de Guanajuato; Enrique Alfaro, MC, Jalisco; Francisco Domínguez, PAN, Querétaro; Juan Manuel Carreras López, PRI, San Luis Potosí; Francisco García Cabeza de Vaca, PAN, Tamaulipas; Miguel Riquelme, PRI, Coahuila: Silvano Aureoles Conejo, PRD, Michoacán; José Rosas Aispuro, PAN, Durango; Jaime Rodríguez, El Bronco, independiente, Nuevo León y José Ignacio Peralta Sánchez, PRI, Colima.



Todos ellos se reunieron apenas el fin de la semana anterior en Tequila, Jalisco, para pedirle a AMLO un encuentro de análisis sobre los efectos de la pandemia Conavid-19.



La reunión de los gobernadores rebeldes sirvió para debatir en corto los acontecimientos de horas antes en Guadalajara y el asalto a Palacio de Gobierno por grupos de encapuchados encabezados por personajes muy ligados a Morena y AMLO como Jesús Torres.



Torres, un sujeto dicen muy cercano a Yeidckol Polevnsky –quien ¿casualmente? acaba de ser designada líder de Morena en Jalisco-, se ufana en sus redes sociales de poseer armas de largo poder que dice son ’para defender a Morena y a López Obrador’.



Este personaje participó activa y públicamente en Mexicali en el movimiento que al final logró parar la construcción de la cervecera Constellation Brands donde se preveía una inversión de varios miles de millones de dólares.



Para los gobernadores levantados y en curso de formar un frente abiertamente Anti-AMLO, los hechos contra Alfaro son un claro mensaje de López Obrador y su entorno de que lo de Jalisco ’también te puede ocurrir a ti’.



El mensaje de Monreal



Quien se encargó de concretar este mensaje fue Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, quien el fin de la semana subió un video en el que le pide a Alfaro bajarle a su confrontación con AMLO.



El zacatecano, sutil, dijo Alfaro que era necesario privilegiar las relaciones interinstitucionales como un ejercicio de colaboración entre el Estado y la Federación.



Y le sugirió no profundizar las diferencias y evitar confrontaciones y polarización, ’porque esto puede producir mayor encono, y división ciudadana.’



Le recordó que él fue gobernador, y sabe que ’estas manifestaciones son inesperadas, y surgen de la irritación de la gente’, con lo cual le indica que lo ocurrido la semana anterior puede volver a presentarse.



Por ello le propuso ir por el camino del entendimiento racional e inteligente, y de apoyo recíproco entre Estado y Federación, ’para evitar entrar en callejones sin salida, pues el Estado de Jalisco no lo merece’, o sea, Alfaro resultaría el perdedor.



La mano y la intención que mueve la cuna



Para propiciar todo lo anterior y mucho más, a AMLO y su entorno sólo les bastó una marcha de protesta en Guadalajara con el pretexto del asesinato hace un mes del joven Giovanni López por parte de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, que culminó con la aparición de los anarquistas encapuchados que asaltaron y causaron fuertes destrozos en Palacio de Gobierno.



Para mostrarle a Alfaro y al resto de los mandatarios rebeldes, que en cualquier momento pueden ser asediados y acorralados, vapuleados por la propia ciudadanía con la ayuda de algunos encapuchados comandados por personajes como Torres.



Un buen y oportuno momento para disminuir el crecimiento de los gobernadores rebeldes… para decirles que desde el Senado se pueden desaparecer poderes… o al menos armarles una buena faena político-mediática…



Para amarrar



Y para que no haya dudas de dónde surge todo, ayer el ex candidato a gobernador de Jalisco por Morena y ex delegado para los programas sociales en la entidad, el poderoso empresario Carlos Lomelín, intervino para advertirle al gobernador Alfaro que ahí está él y otros de Morena para advertirle que ’que miente, que traiciona y no acepta sus errores’.



En un video subido a redes sociales -el método de moda del momento para repartir mensajes-, Lomelí -que dejó el cargo por sus intereses empresariales-, acusó a Alfaro, de haber lanzado acusaciones ’injustas e irrespetuosas a la investidura presidencial de AMLO’.



El gobernador olvidó, dijo Lomelín, que la libertad de manifestación es uno de los derechos fundamentales de la sociedad y quiere culpar a otros por lo sucedido.



’Culpa al gobierno federal, a la ciudadanía, a los partidos políticos y al sótano del poder, nunca hay un reconocimiento de sus propias fallas’.



Y lo acusó a su vez de pretender dividir a la sociedad con su discurso.



’No se da cuenta que su peor enemigo es su discurso de odio, un discurso equivocado porque la sociedad lo eligió para traer tranquilidad y bienestar a nuestras familias… su enemigo son sus mentiras y su falta de capacidad para gobernar’, subrayó.



Un cargo al que aspiró Carlos Salinas



López Obrador sorprendió ayer al anunciar que su gobierno ya postuló al subsecretario Jesús Seade para dirigir a Organización Mundial de Comercio, la OMC.



Con indudable buena memoria y gusto por la venganza, seguro AMLO sabe que ese cargo estaba en la mira de Carlos Salinas al concluir su mandato, cargo que no logró el de Agualeguas por el encarcelamiento de su hermano Raúl y su posterior confrontación con Ernesto Zedillo, un pleito que no va a terminar ni con la muerte de alguno de ellos.



En un video AMLO dice que la candidatura de Jesús Seade ya fue presentada por Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía y pidió al canciller Marcelo Ebrard –quien aparece en el video- impulsar esta candidatura.



No sé a usted, pero a mi me queda la idea de que AMLO lo hace para desquitarse de su enemigo favorito, para decirle que él buscará colocar ahí a un subsecretario. Ya ve usted que lo suyo no es la venganza ni el odio. Sí cómo no.



