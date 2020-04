AMLO: Maseca no aumentará el precio de la harina de maíz durante la emergencia sanitaria de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa, que el dueño de Maseca, Juan González, se comprometió a no aumentar el precio de la harina de maíz, materia prima para hacer tortillas, durante la emergencia sanitaria por coronavirus covid-19 en México.

Por lo que agradeció el compromiso que se hizo en la reunión que se llevó a cabo ayer con empresarios de Monterrey en Palacio Nacional.

"Destaco algo que es de interés púbico, el dueño de Maseca, Juan González, hizo el ofrecimiento de que no va aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas, afirmó.

El Ejecutivo federal, aseguró que hay pequeñas empresas que están resistiendo la crisis por covid-19, quienes "están actuando de manera muy responsable y heroica porque son los que están cuidando el empleo de sus trabajadores, es donde ha habido menos despidos". Sin embargo, acusó que todavía hay una minoría de grandes empresarios que despidieron a sus empleados.

"Estamos dando seguimiento a esta situación, queremos hacer un llamado a empresarios para que se siga ayudando", comentó.

El Grupo de los 10 de Monterrey, que reúne a los empresarios más importantes de Nuevo León, planteó ayer al Presidente su preocupación por la crisis sanitaria y económica, a lo que el mandatario les ofreció analizar seriamente sus propuestas.

Llega de China equipo médico e insumos para enfrenar la epidemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno de China las facilidades para adquirir equipo médico e insumos para enfrentar la pandemia de covid-19 en México Ayer por la noche, un avión Boeing 787-8 de Aeroméxico, proveniente de China, llegó a México con equipo médico, medicinas, respiradores, entre otros, que permitirán satisfacer la necesidad de equipo en hospitales.

El ’Misionero de Paz’ será el primero de una serie de vuelos que se harán con el fin de que México se siga preparando para enfrentar la contingencia.

’Le agradecemos mucho al gobierno porque nos ha dado facilidades para adquirir equipos que no se tenían, sobre todo de protección al personal de salud’.

El Mandatario federal señaló, ’van a seguir llegando aviones; nos estamos preparando, es fundamental; lo más importante, lo prioritario es que tengamos las camas, los ventiladores, los médicos y todos los equipos, que estemos preparados y se ha ido avanzando’, dijo.