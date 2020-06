AMLO miente, no hay trabajo ni comida; le gritan en Veracruz

XALAPA, VER.- En el marco de la visita del presidente a la ciudad de Xalapa, antorchistas veracruzanos exigen empleo urgente y alimentos



Xalapa, Veracruz.- Con el grito de ’AMLO miente porque no hay trabajo ni comida en Veracruz y en México’, unos 200 antorchistas veracruzanos realizaron una protesta en ciudad de Xalapa en el marco de la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador a esta ciudad en donde se encerró tras un fuerte dispositivo de seguridad; en la Plaza Lerdo, frente a Palacio de Gobierno, los manifestantes denunciaron que el mandatario ha ignorado la solicitud de apoyo alimentario que decenas de miles de familias, sin ingresos por la pandemia, le han hecho; igualmente, denunciaron como falsas las promesas de López Obrador de crear nuevas fuentes de empleo, por lo que plantearon la instrumentación urgente de un programa nacional de generación empleos, pues en lo que va del año 12.5 millones de mexicanos han perdido sus fuentes de trabajo.



De acuerdo con Samuel Aguirre Ochoa, dirigente del Movimiento Antorchista en Veracruz, ’el presidente López Obrador miente sistemáticamente sobre la gravedad de la pandemia y sobre los programas de apoyo que está destinando para la población vulnerable; calificó como irresponsable el hecho de que AMLO le pida a los mexicanos volver a la normalidad como si nada, pues millones de personas ya no tienen un empleo al cual regresar. Asimismo señaló que el gobernador del estado, Cuitláhuac García, sigue los mismos pasos del presidente y tiene a Veracruz en un desastre total; a tal grado que la población lo repudia por sus nulas acciones a favor de la población.



"La pandemia del Covid-19 no solo ha traído graves consecuencias en el terreno de la salud, con más de 146 mil casos confirmados y más 17 mil decesos a causa del virus, sino que también está afectando a millones de mexicanos que se quedaron sin empleo o fuente de trabajo, tanto en el sector formal como en el informal, debido a lo cual el día de hoy se encuentran sin ingresos para cubrir sus necesidades más elementales, como la alimentación, el pago de los servicios o el de la renta de sus casas», señaló.



El líder social explicó que ninguno de los tres niveles de gobierno ha implementado programas que ayuden a las familias más necesitadas. Refirió que muchas empleadas que trabajaban en casas fueron despedidas, a los vendedores ambulantes se les prohibió vender y los mercados fueron cerrados; a los boleros se les prohibió trabajar, los taxistas no juntan ni lo de su cuenta, los meseros fueron despedidos, los sonideros se quedaron sin eventos donde trabajar y muchos obreros fueron despedidos al igual que muchos jornaleros agrícolas’



Es por eso que, a nombre de muchos veracruzanos y mexicanos, una comisión antorchista salió a protestar públicamente y decirle a López Obrador que no estamos de acuerdo con su política. ’Venimos a exigir se implemente un programa de empleos en todos los municipios de Veracruz y del país, no sólo en unos cuantos lugares, y, mientras esto no pueda lograrse, se ponga en práctica un programa de emisión de vales canjeables por alimentos y productos de primera necesidad para que las personas afectadas puedan acceder el consumo, como recomiendan organismos internacionales y como se ha aplicado exitosamente en otros países; esa es la única forma de evitar que crezca la inconformidad social que hoy empieza a manifestarse’ concluyó Aguirre Ochoa