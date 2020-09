AMLO minimiza salida de gobernadores de la Conago: ’están en su derecho’

www.guerrerohabla.com



Los diez gobernadores que integran la Alianza Federalista por México, acordaron por unanimidad su renuncia a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), por considerar que ya no cumple con la función para la que fue conformada. (FOTO: Cuartoscuro.)

Lidia Arista

Ciudad de México. Martes 08 septiembre 2020.-El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la salida de 10 gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y se limitó a decir que los mandatarios ’están en su derecho’ de abandonar esta agrupación que hasta este lunes agrupaba a todos los titulares de los estados.



’Están en libertad, somos libres, no veo yo nada extraño, creo que es una asociación de los gobernadores y no es obligatoria y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad’, comentó el presidente.



Cuestionado sobre los señalamientos de los mandatarios que lo acusaron de atentar contra la democracia, López Obrador negó que esto fuera así y reiteró que esas acusaciones también provienen de los medios conservadores.



López Obrador insistió en que los gobernadores están en su derecho de dejar la Conago, pues en el país se garantiza el derecho a disentir.



’Hay libertades, hay democracia y que bueno que haya puntos de vista distintos…nosotros llegamos aquí porque queremos llevar a cabo y se está avanzando, para llevar a cabo una transformación de la vida pública en contra de los que quieran mantener el mismo sistema’, dijo el presidente.



Este lunes, los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Durango, José Rosas Aispuro; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Guanajuato, Diego Singue; de Colima, José Ignacio Peralta, y de Aguascalientes, Martín Orozco, anunciaron su salida de la Conago.



Los gobernadores de la llamada Alianza Federalista se reunieron este lunes en Chihuahua, donde, luego de una reunión, hicieron el anuncio formal de su salida de la Conago, argumentado que esta perdió su función de diálogo y negociación con el gobierno federal.



En su mensaje a medios, los gobernadores Javier Corral, Enrique Alfaro y Silvano Aureoles enfatizaron que esta salida no pretende ninguna ruptura, sino construir un nuevo espacio de diálogo para fortalecer el federalismo.



"Es momento de analizar seriamente el papel que los gobernadores jugamos en el destino de México (...) La Conago perdió fuerza y todo el potencial que tenía como un diálogo de interlocución, ya ni siquiera funciona como un mecanismo de diálogo eficaz y útil, se convirtió en una entelequia que fue mermada por el reparto discrecional de los recursos", dijo Corral previo al anuncio.