AMLO muestra en Washington a su élite del capital privado

A lo largo de la historia, no sólo en México, sino en el mundo, los poderosos crean sus élites intelectuales, políticas, mediáticas y empresariales-financieras. Éstas son necesarias para construir su proyecto.



Uno que creó élites muy poderosas, fue Carlos Salinas, tanto que algunos de sus miembros son hoy parte de las élites emergentes al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Sólo menciono cuatro casos: La Jornada, en lo mediático; Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska en lo intelectual y Carlos Slim en lo empresarial y financiero.



En el caso de Monsiváis es hasta grotesco cómo lo usa López Obrador para validar algunos de sus dichos y hechos. Me gustaría saber que diría hoy de AMLO este singular personaje de estar vivo. No creo que nada bueno.



Igual, un caso sobresaliente de manipulación lopezobradorista es el T-MEC (un TLC reformado pero absolutamente igual y con los mismos objetivos que su original), el mayor instrumento neoliberal de la región norte de nuestro continente, ideado y creado por Carlos Salinas el padre también del neoliberalismo mexicano que en sus sueños AMLO afirma ya sepultó. Sí como no, diría Carlos Urzúa. Ya me imagino cómo se ha de reír el de Agualeguas con todo esto.



Hasta dónde vamos, el tabasqueño ha utilizado un machete abollado para hacer recortes presupuestales sin lógica ni experiencia alguna de gobierno y gobernabilidad; se ha contradicho en cada uno de los pasos de sus relaciones públicas con la élite empresarial; ha mostrado la sensibilidad de un chivo en cristalería para organizar la fuga de la 4T hacia un futuro -prometió él- similar al de Finlandia, Dinamarca y Noruega y en su reciente viaje a Washington (sin ’g’ al final) fue dominado una vez más por su naturaleza.



Terminó dándoles oootra patada a los personajes y grupos empresariales y financieros que habían apostado a acompañarlo en su sexenio.



A la cena con Donald Trump en la Casa Blanca, invitó a Patricia Armendáriz Guerra (de Financiera Sustentable), a Carlos Bremer Gutiérrez ( de Grupo Financiero Value), a Daniel Chávez Morán (de Grupo Vidanta), a Bernardo Gómez (de Grupo Televisa), a Francisco González (de Grupo Multimedios), a Carlos Hank González (de Grupo Financiero Banorte), a Miguel Rincón Arredondo (de Bio Pappel), a Ricardo Salinas Pliego (de Grupo Salinas), a Marcos Shabot Zonana (de Arquitectura y Construcción), a Carlos Slim Helú (de Grupo Carso) y a Olegario Vázquez Aldir, (de Grupo Empresarial Ángeles).



Ninguno de ellos participó en las negociaciones del T-MEC.



Quienes sí participaron a lo largo de esa negociación fueron Juan Pablo Castañón, quien fue luego relevado por Carlos Salazar al frente del CCE; Manuel Herrera a quien sustituyó Francisco Cervantes en la presidencia de Concamin; Ricardo Navarro; presidente de Concanaco; Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex; Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario; Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México; Juan Gallardo, presidente del consejo de administración de Cultiba; Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; Herminio Blanco, ex subsecretario de Comercio Internacional de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y uno de los principales negociadores del TLCAN; Sergio Gómez, otro miembro del equipo negociador del TLCAN en 1993-1994 y ex director de Acuerdos Comerciales Internacionales de México; Guillermo Voguel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y vicepresidente de Tenaris Tamsa; Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa; Federico Serrano, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX); Eugenio Madero, CEO de la productora de autopartes Rassini; Martha Mejía, directora de la consultora de comunicación estratégica Zimat; Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); Mónica Flores, presidenta de la American Chamber Mexico (AMCHAM); José Antonio Vidales, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) e Ismael Reyes Retana, miembro de la firma de abogados White & Case.



Estos fueron los del llamado ’Cuarto de Junto’. Gracias a ellos, salió el T-MEC del que hoy AMLO está muy ilusionado.



Bueno, pues a todos, AMLO los dejó fuera del festejo final.



Juntos todos ellos dan empleo al 80 por ciento de la población económicamente activa, y aportan el mayor volumen de impuestos al SAT y ni que decir que son quienes más invierten en México.



¿En serio cree AMLO que con quienes él invitó a la cena con Trump puede construir su élite empresarial y financiera? ¿Dejando de lado a todos los demás? ¿Neta?



Hoy, ante el desprecio de AMLO, ese grupo es el que se ha acercado a Ricardo Monreal. Y quienes de la mano del coordinador de la mayoría de Morena en la cámara alta han participado en el diseño de las leyes finales del T- MEC y es con el presidente de la Junta de Coordinación Política con quienes han establecido negociaciones y conversatorios con el resto de las fuerzas políticas plurales que actúan en el Senado.



Creo que ahí si se hila una nueva élite empresarial y financiera, pero para después de 2024.



Gobernadores empujan a un nuevo federalismo



En un nuevo encuentro, la mayoría de los 9 gobernadores de Acción Nacional reunidos en Querétaro y encabezados por el mandatario local, Francisco Domínguez, avanzaron hacia la búsqueda de un nuevo Pacto Federal.



La emergencia nacional planteada por el coronavirus, indicó Domínguez, sólo podrá ser enfrentada dentro de un nuevo federalismo.



No habrá reactivación económica, agregó, si las entidades no cuentan con los recursos, legales, financieros, económicos y políticos para empujar el alivio de México.



’Hoy es preciso repensar el federalismo mexicano para rescatar a la República’, indicó.



Por ello, se buscará ir a una reforma constitucional que genere recursos, atribuciones y competencias suficientes para los estados y que aporte un mecanismo e gobernabilidad a los mandatos constitucionales locales.



En síntesis, dijo, se requiere que la Constitución evite que sobre los estados recaigan todas las obligaciones, mientras se preservan todos los derechos para el gobierno federal.



De igual forma, se buscará un nuevo Pacto Fiscal con nuevas fórmulas de distribución de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de cada estado.



Y una reforma política que genere realmente certeza y democracia, libertad y sufragio efectivo para frenar la regresión autoritaria.



Ups!



Y para culminar una reforma económica, cuyo objetivo sea el impulso a la innovación, la tecnología y la economía del conocimiento.



Consolidar el Estado de Derecho



En un mensaje por el Día del Bogado, Ricardo Monreal llamó a eliminar las tentaciones que pretendan destruir el Estado de Derecho.



Consideró que son justamente los abogados quienes están llamados a trabajar para impulsar los cambios constitucionales para crear instituciones públicas sólidas y efectivas dentro del sistema de procuración y administración de justicia que requiere México.



No es para nada una tarea fácil, dijo, porque la historia muestra que contribuir a los grandes cambios, es una larga, sinuosa, difícil vía y ruta, mientras que destruirlos puede tomar instantes.



Juárez, recordó, sentó las bases del Estado mexicano moderno. Su ejemplo deja en claro, afirmó, que las grandes transformaciones de este país han estado en gran parte sustentadas en la actuación de abogados progresistas y liberales como Juárez.





