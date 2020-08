AMLO: Nada para nadie…

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue para alentar la pre-candidatura de ninguno de los aspirantes a la gubernatura de Guerrero, durante su pasada visita al puerto de Acapulco.



Vino para reconocer el trabajo que emprende el gobernador Héctor Astudillo Flores en todos los renglones, principalmente en el combate a la pandemia del Covid 19. López Obrador, elogió la labor del mandatario Astudillo, principalmente en el renglón de seguridad, lo cual fue confirmado por altos jefes militares, como el Secretario de la Defensa Nacional.



’El gobernador Héctor Astudillo, ha hecho un trabajo ejemplar en Guerrero; trabajamos en forma coordinada, por eso avanzamos, y tiene todo el apoyo del gobierno federal’, manifestó el presidente López Obrador.



Acapulco, fue el escenario donde el presidente AMLO además de reconocer el trabajo del gobernador Astudillo, anunció que se invertirán recursos para sanear la Bahía y dotar de más agua la población del puerto.



La visita presidencial contiene importantes lecturas políticas, porque casi en la víspera para que los partidos elijan candidatos a cargos de elección, se suscitaron incidentes, cuyo móvil es la sucesión en la gubernatura.



Político de viejo cuño y con largo colmillo retorcido, el presidente AMLO, su visita a Acapulco, no sóloprovocó que se alborotara la gallera, sino que vino a ’calentar la plaza’ y seguramente hasta se divirtió por los gritos y sombrerazos que protagonizaron ciudadanos del puerto, quienes encabezaron protestas; hasta se le atravesaron a su convoy afuera del Parque Papagayo.



Los elogios que mutuamente se lanzaron Astudillo y el presidente AMLO, quizás sea preámbulo que anuncie una sucesión (gubernatura 2021) tersa para Guerrero, sin que los protagonistas -Morena-PRI- tengan que llegar al enfrentamiento radical; que todo se lleve a cabo en paz y concordia.



Sería lo deseable, pero… Para la selección del candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, quizás no exista tanto ’jaloneo’, porque el tricolor tiene jefe político -Astudillo- respetable y respetado; su buen trabajo lo avalan, interna y externamente. El PRI sólo tiene una terna: Mario Moreno, Manuel Añorve y Héctor Apreza.



El tricolor encabezaría mega alianza con el PRD, PAN, MC, más la chiquillada. ¿Si el candidato del PRI resulta ser Mario Moreno, a éste lo apoyaría Manuel Añorve?… O viceversa… ¿Persisten aún rencores de la pasada elección del 2011?…Allí quede la pregunta. Apreza, es ’comodín’ en el hándicap.



En Morena, las cosas son diferentes: Encabeza encuestas Félix Salgado (a) ’El Toro sin Tuercas’, seguido de Luis Walton y Pablo Amílcar Sandoval; Adela Román, durante la visita del presidente AMLO, fue objeto de abucheos y actos de repudio; dio un ’bajón’ en su pretensión de ser candidata.



¿Si el candidato de Morena resultara ser Pablo Amílcar, creen ustedes que tendría el apoyo de Félix, Walton y Adela?… Pablo, ha golpeado ferozmente a los tres aspirantes, a través de las redes sociales. ¿Si el candidato de Morena fuera Luis Walton, tendría el respaldo de Félix, Pablo y Adela?… Walton, NO se confronta con nadie; no ataca a ninguno en las redes sociales, ni siquiera en los medios donde es accionista.



¿Si Félix, resultara ser candidato a gobernador, tendría el apoyo de Pablo, Walton y Adela?… Walton, ha dicho que si no resulta candidato, apoya al que sea; o se retira de la política. ¿En el hipotético caso, que Morena postule a Adela, tendría el respaldo de los tres aspirantes restantes?… Dudamos que llegue a las finales y que reciba respaldo de sus adversarios. Para ’El Toro sin Tuercas’ la sucesión del 2021, es’ahora o nunca’.



Félix, si Morena no lo hace candidato, es capaz de irse a otro partido y hasta coquetear con el PRI. En anteriores elecciones para gobernador -1993 y 1998- cuando compitió contra Rubén Figueroa y René Juárez, amenazó con ’incendiar Guerrero’. Como por arte de magia, Félix paró en seco todas las protestas callejeras; dicen que ’lo maicearon y le llegaron al precio’.



Trasciende que el ’Toro sin Tuercas’, vendió caras sus derrotas; que salió con sendos maletines que lo convirtieron en uno de los políticos multimillonarios, que su fortuna se encuentra en paraísos fiscales. AMLO, todavía tiene tiempo por delante para analizar y decidir quién debe ser candidato del Morena a la gubernatura de Guerrero, hombre o mujer, sin protestas ni nada.



Los acuerdos consensados, le darían mejores resultados, que las imposiciones; y si las candidaturas del Morena se entreguen como cuotas a sus esbirros -de AMLO- como experimento que le resultaran mayores problemas en el ejercicio del poder… ¡Aguas! Al final, la visita del presidente AMLO confirmó el alto grado de aceptación que tiene su gobierno el Maestro Héctor Astudillo, se lo ganó a pulso.



Las expresiones de reconocimiento del presidente AMLO hacia Astudillo obedecen al trabajo y entrega del mandatario ante los estragos de la pandemia -Covid 19-, sin descuidar seguridad, salud, educación, agricultura, etc.



Existe excelente relación entre el presidente AMLO con el gobernador Astudillo; mejor que la que tiene el mandatario nacional con los del norte, occidente y centro del país, por razones económicas, políticas e ideológicas… ¿Para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo? Total: En Guerrero, en el caso de candidatos para la gubernatura, aún no hay nada para nadie… Punto. [email protected]