AMLO: ningún cambio de rumbo

Quienes consideran que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ausente cinco días, se equivocan, pues tanto él como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, precisaron que se encontraba al pendiente de los asuntos nacionales, y estaba –y está-en buen resguardo en Palacio Nacional.

’El presidente está en pleno ejercicio de sus funciones y yo haré las tareas que me sean encomendadas’, dijo la titular de la SEGOB en tanto que el subsecretario Hugo López-Gatell daba a conocer los detalles de covid leve que padece el presidente, pero los rumorólogos insistían en que se encontraba grave.

Las observaciones de expertos de 11 instituciones nacionales y extranjeras a la conducción de la pandemia que demandan cambio de rumbo y la aceptación de López-Gatell de que se hará un alto en el camino, hicieron que el presidente López Obrador precisara: se reforzará la misma estrategia consistente en que a ningún enfermo le falte cama ni medicamentos.

El presidente está en pleno ejercicio de sus funciones, ha gestionado vacunas para cumplir con el plan nacional de vacunación y se continúa con todos los programas sociales. Desde Palacio Nacional, el presidente tiene el pulso de la Nación, ni vacío de poder y enfermedad grave, es un jefe de Estado que conduce la nave con sabiduría y destreza; quienes afirman lo contrario están equivocados.

TURBULENCIAS

Deja Nutrición el magnate Carlos Slim

Mientras unos viajan a EU a ponerse la vacuna incurriendo en violaciones a la Ley al sorprender a las autoridades sanitarias del vecino país, o a curarse en hospitales del extranjero, el acaudalado empresario Carlos Slim Helu en un acto de sencillez y humanismo comparte las mismas instituciones con los mexicanos al recurrir el Instituto Nacional de Nutrición ’Salvador Zubirán’ para atenderse de covid-19 y, una vez recuperado, se va a su casa, sin mayores aspavientos. Un gran ejemplo de modestia del reconocido empresario generador de empleos y prestador de servicios en el país y América Latina…Reapareció en temporada electoral la ex funcionaria de la PGR en tiempos de Jesús Murillo Karam, Mariana Benítez Tiburbio, y fue vapuleada por los oaxaqueños en redes sociales que le dijeron todo: mentirosa, oportunista, arrastrada, sinvergüenza, toda vez que como diputada federal nunca atendió las demandas de los ciudadanos y sólo buscó favorecer sus intereses y los de su familia e incluso se atrevió a buscar la candidatura al gobierno del estado; veremos cómo le va ahora…El diputado federal al Congreso de la Unión, Jesús Fernando García Hernández, del PT, propuso cárcel de hasta 12 años a los líderes sindicales que utilicen las cuotas de los agremiados con fines de enriquecimiento personal o hagan mal uso de los recursos de los fideicomisos e indica que tales acciones deben tipificarse como fraude… Cinco mil 644 personas presentado reacciones adversas a la vacuna, de las cuales cinco mil 600 no son graves, que no ponen en riesgo la vida, que puede ser el dolor en el sitio de inyección, endurecimiento en el mismo sitio, a lo mejor dolores musculares, alguna fiebre o febrícula, etcétera. Y de los 44 graves, que es alrededor del uno por ciento, tenemos que la edad mínima es de 18 años, la máxima de 64 y en promedio las personas que han presentado estos cuadros graves tienen 37 años, en general, 35 mujeres es una proporción que han sido graves dijo el directot fr Epidemiología, Ricardo Cortés Alcalá…

