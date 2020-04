www.guerrerohabla.com



AMLO no cambiará La Mañanera pese a contagio de Covid-19 en Palacio Nacional | gob.mx

Ciudad de México. 27 de abril de 2020.- Este lunes y tras ya transcurridos tres días desde que se dio a conocer el caso de covid-19 en periodista que asistió a Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que por ahora no cambiará la forma de informar en La Mañanera.

AMLO dijo que él no puede dejar de informar, " ya que es importante que lo haga porque hay muchas fake news", dijo ante reporteros.

Es por ello que al ser cuestionado si cancelará o no las ruedas de prensas matutinas, él respondió que NO, pero que se somete a votación y por unanimidad se decide cambiar la forma de dar la mañanera lo aceptará.

Todo esto se debe a que el pasado 24 de abril EL DEBATE publicó que la periodista Mina Moreno divulgó en redes sociales el posible contagio de un compañero de profesión que cubría las mañaneras.

Agregó que la última ocasión en que el señalado acudió al evento, fue el lunes 20 de abril.

Moreno cuestionó por las medidas de seguridad a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General del Área de Comunicación Social de presidencia.

Fuente: el debate