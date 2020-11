AMLO no considero presupuesto para el Metro Chalco - La Paz: Maricela Serrano

Luciano Tapia García



IXTAPALUCA, MÉX.-La no inclusión a la construcción del Metro Chalco – Los Reyes La Paz en los programas de obras prioritarias del gobierno federal seguirá siendo una de las exigencias de los más de seis millones de habitantes que viven los municipios de la región de los volcanes, además de Los Reyes La Paz, Chalco, Chicoloapan e Ixtapaluca, declaró la alcaldesa de Ixtapaluca e integrante del Movimiento Atorchista, Maricela Serrano Hernández.

En conferencia de prensa, dijo que ya se cuenta con el predio que será la terminal en Chalco, se realizaron los estudios y proyectos para su construcción, la población que labora y se traslada a la Ciudad de México y otros municipios del Valle de México, paga pasajes caros por un mal servicio.

Ocasiona la pérdida de miles de horas hombre además de la grave contaminación al medio ambiente, de ahí que la lucha para que el Sistema de Transporte colectivo Metro habrá de continuar.

Mencionó que algún día el grito romperá la roca, si bien no se pueden realizar manifestaciones públicas, usaremos las redes sociales, aclaró que en este caso, los diputados que fueron electos por el pueblo, se olvidan cuando ocupan una curul en el congreso olvidando que llegaron a través del voto de la gente que esperaba un ’mejor gobierno que por desgracia de palos de ciego, de ahí que tampoco se la van a llevar tranquila’, el pueblo ya despertó, ahora exige, el pueblo pone y el pueblo quita, todo en su tiempo porque nada es eterno en los cargos, refirió Serrano Hernández.

También dijo que los recortes al presupuesto de los municipios, es un duro golpe, por ejemplo, para atender las prioridades por la pandemia, el gobierno de Ixtapaluca no ha recibido apoyo alguno, pese a que mucha gente se ha quedado sin trabajo y que desde luego merecen apoyo alimentario, su gobierno por ejemplo ayuda con alimentos a los que menos tienen, a los que se han quedado sin trabajo.

Se hace necesario que el gobierno federal otorgue el seguro del desempleo, la pandemia que no se atedió a tiempo a cobrado más de 100 mil muertes y más de un millón de contagios, lo que consideró grave y que México ocupe el primer lugar en muertes del personal de salud que no es nada agradable.