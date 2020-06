AMLO no es monedita de oro

MUCHOS CONFLICTOS, AMBICIONES, TRANSAS, ACELERES Y ANGUSTIAS POLÍTICAS GENERARÁ EN SONORA LA DETERMINACIÓN DE LA SENADORA LILLY TÉLLEZ DE BUSCAR EL COBIJO DEL PAN Y DE OTROS PARTIDOS POLÍTICOS, NO PARA IRSE FUERA DE MORENA, NO, SINO PARA IMPULSARSE A LA CANDIDATURA AL GOBIERNO DE SONORA PARA COMPETIR EN CONTRA DE ALFONSO DURAZO, AL QUE DESDE EL INICIO DEL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR SE IMPULSÓ PARA LLEGAR A ESA GUBERNATURA.



TAMBIÉN, EN OAXACA se habla ya de la inminente candidatura o la construcción de la misma en favor de la senadora SUSANA HARP y esto puede provocar muchos temblores en el estado, porque hay políticos que sienten que tienen el derecho de ser los que lleguen a gobernar, porque piensan que se han entregado a la causa de AMLO desde hace muchos años. La senadora SUSANA HARP ya comenzó a operar en el campo de la salud y es lógico que en estos tiempos logrará tener un gran impacto y se le conocerá en el estado y se le podrá evaluar en su desempeño. Ojalá que esto no sea pretexto para conflictuar zonas en Oaxaca, porque lo que urge realmente es mantener la paz social para poder tener la campaña para salvar vidas, empleos y generar condiciones de desarrollo que beneficien a todos y sobre todo, garanticen al SUR del país la base del desarrollo de la región.



Estamos pues ante los movimientos de las sucesiones políticas adelantadas y esto provoca en los tiempos de crisis mucha angustia y muchos aceleres. Es cierto eso de que la crisis de salud, económica y de seguridad que vivimos golpea seriamente al Presidente en su impacto político y provoca el que algunos sectores se sientan con la fuerza suficiente para acelerar los combates y acciones directas para tratarlo de debilitar, pero tal parece que no entienden que no son los tiempos y esto provocará la respuesta real de los grupos pro AMLO para manifestarse y mostrar la capacidad de movilización de grupos que, al final de cuentas, se convertirían en votos, que es lo que contará en los procesos electorales.



Pensemos en la crisis real que se avecina en nuestra dependencia comercial con Estados Unidos, ahora, ellos tienen un desempleo que llega a los 42 millones de ciudadanos, están en la irritación, violencia y manifestación con cualquier pretexto, hoy, en su lucha ’contra el racismo’, pero la realidad es que la frustración por el desempleo y la angustia y terror por las muertes de la pandemia y la política belicosa y represiva de Donald Trump, están provocando el acelere de los procesos de protesta popular, similares a los tiempos de la lucha contra el racismo y la guerra en Vietnam en 1968, y esto provocará una desaceleración de la economía en EU, con lo cual afectará a México en una mayor desocupación y crisis económica, por lo que la adopción de los programas para alentar la creación de empleos y consumos nacionales es una buena medida que podrá servir en los tiempos de crisis. Hay que entenderlo, porque muchos creen que son tiempo políticos y de acciones de violencia y confrontación cuando en la realidad, son tiempos de luchar por la vida y los empleos buscando la seguridad y el mejor reparto de riqueza, conservar la paz social es garantizarnos una buena seguridad y no ver en las calles los espectáculos de los saqueos, la represión y violencia como en EU, a menos que los que creen que este sea el camino se empeñen en joder y desequilibrar al país para llevarlo a los derroteros de la violencia y confrontación, es como dirían los viejos: ’pues me violó, pero se la ensucié’ y esto no es lo mejor para todos, lo mejor es evitar esas violaciones y con ello evitar la violencia y la desestabilización entendiendo que hay tiempos y circunstancias, y si andan en la política, pues con mayor razón lo deben entender y utilizar el corazón y la inteligencia y no reaccionar con las vísceras…



Con cualquier crisis muchos se empeñan en sacar raja a su favor, aparecen los gandallas de la política, los ’dirigentes’ quieren que las circunstancias les sean favorables y por ello vemos que al lado del Presidente aparecen los ’defensores’ de su causa sin entender cuál es, pero logran escalar la confianza y con esto aplicar maniobras para su beneficio. En el lado contrario, piensan que la crisis lastima y debilita la confianza y credibilidad de la gente en el presidente y atacan violentamente y así vemos los espectáculos donde el Presidente se ’ocupa’ de los pasquines y no se da cuenta que está aplicando con ello lo mismo que le aplicaron en sus tiempos, y en vez de limitar su influencia al contestarles y darles la importancia que no tienen los posiciona como los que pueden encabezar la rebelión de los fifís, y hay ocasiones en que las reacciones del Presidente lo muestran como visceral y no como una gente con el talento político que realmente tiene. Como que se le olvidó en el encabronamiento que: ’LAS ÁGUILAS, NO CAZAN MOSCAS’ y que utiliza su poder para tratar de limitar los daños y también se le olvida que muchos medios o algunos medios siguen sin ser leídos por las masas, los jodidos, y cuando él le brinda tal importancia, pues aumenta el interés de mucha gente que los que ni siquiera lo vieron y comienza la discusión y hay que reconocer que no todo lo que él dice es verdad, ni todo lo que le han escrito para enojarlo es razonable, y así, en su afán de mantener la línea de replicar lo que no le parece, lo único que está haciendo es elevar a los que ataca, lo mismo sucedió cuando los fifís y la mafia del poder lo atacaban y él, razonablemente, guardaba silencio y todos esos ataques para que no llegara al poder solamente despertaron el interese en las masas por conocer el porqué de esa lucha y desprestigio que le imponían y cuando la gente vio que no tenían razón, le brindaron sus simpatías, hoy, sin duda alguna, muchos que no leían ese famoso diario al que tanto hace referencia el Presidente, lo buscan y lo leen, y si bien el Presidente sabe controlar la política no conoce mucho de comunicación y le aplican los métodos, y en vez de que les baje los lectores, se los aumenta… esto pasa cuando en vez de razonar, solamente se responde con las vísceras y el enojo, recordemos que, al final, AMLO, también es un simple mortal con sus defectos y virtudes y no es ni Dios ni santo, pero tampoco diablo o chamuco… claro que no es ’monedita de oro’.



