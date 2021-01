’AMLO no ha salido de Palacio’; desmiente Presidencia supuesta hospitalización por Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien padece Covid-19, se encuentra bien y no ha salido de Palacio Nacional, ello ante la versión de que anoche el mandatario estuvo en el Instituto Nacional de Nutrición.



Fuentes del gobierno federal cercanas a la Presidencia de la República confirmaron que el titular del Ejecutivo permanece aislado en su departamento de Palacio Nacional.



Señalaron que son falsas las versiones en redes sociales de que el titular del Ejecutivo haya salido a un instituto de salud.



’No ha salido de Palacio Nacional’, confirmaron las fuentes consultadas.



Por su parte, Ciro Gómez Leyva, en su programa de Radio Fórmula, señaló que el doctor David Kershenobich, director general de Instituto Nacional de Nutrición, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se encuentra internado en ese instituto y que no son correctas las versiones.



AMLO se encuentra fuerte y optimista

Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra fuerte, optimista e interviniendo en las decisiones importantes del país.



’Se encuentra fuerte e incluso interviniendo en las decisiones más importantes, ayer estuvo casi dos horas, hora y media con la ONUPS en la compra de medicamentos, estuvo con el presidente Putin en esta llamada, en fin ha estado en confinamiento, muy fuerte y recuperándose bien’.



Sánchez Cordero rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido vacunado contra el Covid-19, antes de que diera positivo al nuevo coronavirus.



AMLO da positivo a Covid

El domingo pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dio positivo a Covid-19 y que presenta síntomas leves.



’Lamento informarles que estoy contagiado de Covid-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días’, escribió en la red social.



Señaló que atenderá los asuntos públicos desde Palacio Nacional.