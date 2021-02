AMLO: No hace falta cancelar el mega proyecto de obras en construcción, para adquirir las vacunas anti-covid

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

Viernes, 12, febrero, 2021, 20 hrs.

Se tienen suficientes recursos para que las vacunas anticovid, así lo afirmo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en conferencia mañanera llevada a cabo en Palacio Nacional.



Ello, debido ante las propuestas de cancelar el mega proyecto de su administración con el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.



El Presidente aseguró que se tienen suficientes recursos para adquirir las dosis necesarias para la población.



El Mandatario aseguro que la principal fuente de ingresos de su Gobierno proviene de no permitir la corrupción, pues se ha ahorrado más de un billón de pesos en los dos años de su administración.



AMLO señaló que tampoco hace falta aumentar o crear nuevos impuestos para adquirir el antígeno contra el covid-19, pues sólo es cuestión de ’continuar limpiando de corrupción el gobierno’ y beneficiar a todos, no sólo a una minoría de la población.



’Es que no se midieron, atracaron como nunca en la historia en el periodo neoliberal; nunca en la historia de México habían robado tanto’, reiteró.



El mandatario sostuvo que, ’de manera honrada’ y sin caer en la ilegalidad, se podrá lograr que el país salga adelante. Indicó que busca propiciar la ’movilidad social’.

A la que describió el ascenso en la escala social de las personas campesinas, obreras y comerciantes. ’Si logramos eso, como se dice coloquialmente, ya la hicimos’’, dijo.