AMLO: no me quedaré callado ante el tema del INE

Ciudad de México. Tras el inicio del proceso electoral, a pregunta expresa sobre la transmisión de sus conferencias de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que será respetuoso de la legalidad y vamos a defender también nuestro derecho a manifestarnos. ¿Qué quieren, que nos quedemos callados? No se va a poder, eso sí no.



De nuevo cuestionó que lo culpen de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya otorgado registro de partido político a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, que promueve Felipe Calderón y dirige Margarita Zavala. ’De inmediato a culparme. No soy igual a ellos.



’Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta; hay algo que se llama congruencia y no me gusta la hipocresía en política. Detesto a los políticos hipócritas… Bueno, tampoco así: no los detesto, no me gusta, para suavizarlo’, indicó.



Ante la prensa en Palacio Nacional, también ironizó que en el INE ya no quieren que diga conservadores, tampoco les gusta mafia del poder; está muy fuerte oligarquía y también decir derecha.



Sin embargo, sostuvo que desde el punto de vista conceptual, lo más apegado a la oposición que tenemos es el conservadurismo, porque son realmente conservadores quienes quieren conservar privilegios.



Por otro lado, tras el asesinato del periodista Julio Valdivia Rodríguez en Tezonapa, Veracruz, el Presidente señaló que se tiene que investigar y castigar a los responsables de todos los homicidios de comunicadores. Al formular la pregunta se incluyó el nombre de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Ríodoce.



Se aclarará presunto espionaje del SAT



Rechazó, en otro asunto, que el Servicio de Administración Tributaria vaya a utilizar tecnología para espiar a los contribuyentes. Si existe esto en la miscelánea fiscal, se tiene que aclarar el propósito, afirmó.



Respecto del combate al robo de combustible, destacó que desde el inicio de su administración se han ahorrado alrededor de 100 mil millones de pesos –163 millones diarios–, que se canalizan a programas de bienestar.



Comentó, asimismo, que se indagará si continúa la contratación de proveedores predilectos de gobiernos anteriores para determinar si se trata de asuntos legales.



Anticipó que hoy la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela Rodríguez, le entregará un diagnóstico sobre su situación.



La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que, si ya se están atendiendo debidamente las legítimas demandas de cada una de las víctimas y colectivos feministas que mantienen ocupada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya no tendrían por qué estar dentro de las instalaciones.



También recordó que el año pasado la sala regional especializada distinguió entre libertad de expresión en la sección de preguntas y respuestas de las conferencias mañaneras y de los informes del gobierno que no tienen contenido de propaganda, como en materia de salud y educación.